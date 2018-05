Continúa en estado crítico uno de los motociclistas accidentados: No fue trasladado al Penna

En el día de hoy se pudo conocer el parte médico de los motociclistas internados en el Hospital Pirovano, y que protagonizaron ayer un accidente de tránsito con una Ford EcoSport en la intersección de Av. Güemes y Pedro N. Carrera.

El conductor, identificado como José Luis Rodríguez de 20 años, no fue trasladado al Hospital Penna de Bahía Blanca como se indicó en un primer momento, ya que, en principio, no había lugar para atenderlo, pero luego los médicos decidieron no derivarlo tras conseguir lugar para su asistencia. Su estado es crítico y se encuentra en Terapia Intensiva.

Rodríguez presentaba traumatismo craneocefálico grave, trauma de tórax grave, neumotórax grado uno, fractura expuesta de fémur izquierdo y se encuentra con asistencia respiratoria, según informaron fuentes policiales oportunamente.

Mientras que su acompañante, Ezequiel Mario García de 30 años, resultó con un traumatismo encefálico con heridas en el rostro, y hasta el momento se encuentra estable.