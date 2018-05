Continúa jugándose la Copa Presidente de Golf

Se jugó en el Tres Arroyos Golf Club los Match por la Copa Presidente con estos resultados:

Juan Cepeda le ganó a Juan Pedro Masiggoge

Ana Mangieri le ganó a Horacio Raymondi

Luciano Aiello le ganó a Horacio Espeluse

Sergio Viera le ganó a Lucas Schumacher

Adolfo Beato le ganó a Eduardo Porfilio

Máximo Fisch le ganó a Sebastian Iriarte

Jorge Bassini le ganó a Hugo Valentini

Santino Iriarte le ganó a Marcelo Barroero

Guillermo Echevarría le ganó a Alfredo Valerio

Ariel Pomponio le ganó a Enrique Almirón

Federico Pérez (h) le ganó a Luciano Leguizamón

Sergio García le ganó a Juan Barrionuevo

Valerio Vassolo le ganó a Sergio García

Mañana continúa:

Juan Cepeda Vs Ignacio Guisasola

Horacio Raimondi Vs Luciano Aiello

Ana Mangieri Vs Horacio Espeluse

Sergio Viera Vs Adolfo Beato

Lucas Schumacher Vs Eduardo Porfilio

Máximo Fisch Vs Hugo Valentini

Sebastian Iriarte Vs Jorge Bassini

Santino Iriarte Vs Mauricio Mesquita

Guillermo Echevarría Vs Enrique Almirón

Alfredo Valerio Vs Ariel Pomponio

Federico Pérez (h) Vs Julio Marquínez

Sergio García Bilbao Vs Sergio García

Juan Barrionuevo Vs María Vassolo