Continúa la actividad oficial y los internos de clubes de bochas

Se disputó la quinta fecha del torneo Oficial de bochas por parejas de primera categoría donde participan 7 equipos y se desarrolla a dos ruedas.

Huracán le ganó a Sociedad Española por 15 a 4, Estudiantes venció a Unión 15 a 3, y Claromecó derrotó a Club de Pelota por 15 a 10.

Posiciones: Claromecó 4 puntos, Huracán, Estudiantes y Club de Pelota 3, Echegoyen y Sociedad Española 1, Unión 0.

Próxima fecha (sexta): Estudiantes vs Huracán, Sociedad Española vs Club de Pelota y Claromecó vs Echegoyen. Libre: Unión.

Torneos extraordinarios

En Huracán sigue el interno de tríos que comenzó con 14 equipos y se juega por doble eliminación.

Mientras que en Club de Pelota continúa el torneo de parejas que comenzó con 16 equipos y también se juega por doble eliminación.