Continúa la medida de fuerza de los obreros de Intesar

Al no arribarse a solución alguna por parte de Intesar SA, los obreros continúan con la medida de fuerza en Rutas 3 y 85.

Juan Pablo Biondi, el delegado de la UOCRA ante la empresa, dijo a LU 24 que hubo “un pago parcial de seis mil pesos y un adicional de mil quinientos, esto es sólo un paliativo, queremos cobrar todos los meses de atraso, con esto no alcanzamos a cubrir nada; ahora se unieron a nuestra lucha los obreros mensualizados que no están afiliados al gremio, para poder sacar esto a flote y empezar a trabajar que es lo que queremos”.

“No hubo represalias, vino Gendarmería y Policía, pero no hemos cortado la ruta, y seguiremos luchando hasta lograr lo que pedimos, sostuvo.