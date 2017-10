Enduro de la polémica: organizadores dudan de motivos reales para reubicar la pista

Desde la organización de la 6° edición del Enduro de la Primavera en Claromecó, consideran que la postura de las agrupaciones de ambientalistas sobre la iniciativa “suena raro” y parece “una jugada política” por tomar estado público a solo un mes de su realización.

Santiago Alberdi, uno de los organizadores explicó que hace seis años que concretan este evento en Claromecó, “estamos contentos por el trabajo de estos años. Es un evento que sigue creciendo y hemos hecho una nueva copa, la Copa de las Provincias, y eso genera más potencial y seremos más gente y más pilotos”.

“Me suena raro y lo veo como una jugada política esto que sucede con el enduro, porque si durante años nunca se dijo nada, es mucha casualidad que a un mes se salga a decir de una reubicación de la pista; que el enduro genera mal al medio ambiente y demás. Creo que hay que sentarse en una mesa y dialogar. No podemos salir a decir esas cosas a un mes de realizarse”, consideró.

Alberdi, manifestó también que el Estado empleó mucho dinero para ubicar la pista allí, de hecho, manifestó que la misma “es una pista de las más seguras de la Argentina” e instó al diálogo y agregó: “proyectemos para que en un futuro se encuentre lo mejor para que no hay problemas. Nunca tuvimos un llamado, ni nos vinieron a ver de ninguna agrupación ambientalista. Nosotros no tenemos problemas, estamos abiertos al diálogo, no queremos conflictos con nadie”, remarcó.

Además, aclaró que en Necochea también organizan un evento similar y que allí “el estudio de impacto ambiental dio positivo para que se haga”.

“Sobre los ecologistas, no lo tomen a mal, pero hay mucha mugre en todas las playas, vamos a muchas de ellas de la provincia y realmente no se ve un cartel que diga cuidemos nuestras playas, esta actividad genera recursos y genera impulso de mostrar lo que ellos tienen en el verano en Claromecó. Además tenemos un contrato hasta el 2019 y debemos respetarlo todos”.