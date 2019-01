Continúan buscando al propietario del perro que mordió a un menor en Reta. No hay vacuna disponible para su tratamiento

La Directora de Higiene, Veterinaria y Bromatología del Municipio, Lucía Gardey, aseguró esta mañana que continúa la búsqueda del dueño y del perro que mordiera a un niño en la localidad de Reta, para poder evaluar el tratamiento médico a seguir en el menor. Piden colaboración a la comunidad para dar con información certera respecto a la ubicación de ambos. Aún no logran obtener la vacuna necesaria para este tipo de situaciones.

“Todavía sin novedades, pero hasta donde yo sé no se ha encontrado el perro, así que los que puedan acercar datos es bienvenido. Lo que está indicado en estos casos, es primeo descartar que el perro mordedor no tenga rabia, por eso es que necesitamos esto en este momento. Si estuviera vacunado se descarta y en caso de no poder contactarlo, lo que se indica es aplicar una vacuna al niño de exposición específica, una vez que uno fue mordido por perro con rabia o desconocido. En Ministerio de Salud no hemos conseguido la misma, por eso es la necesidad de ubicar el perro. Hasta hace unos meses la vacuna se conseguía sin ningún problema y ahora está este inconveniente. La vacuna se solicita a través del hospital, hasta ahora no se ha podido conseguir y estamos averiguando en la plata”, detalló.

Según manifestó la funcionaria, en Tres Arroyos se hacen campañas de vacunación gratuita para los perros contra la rabia durante todo el año “y por eso es importante saber si el perro está vacunado o no. Es la mejor barrera”, consideró.

Señaló en este sentido, que de 1500 vacunas que se aplicaban ahora se dan 2500 vacunas por año en la ciudad, “pero para una población de 20 mil perros, significa un porcentaje solo del 10 a 15 por ciento y se necesitaría llegar al 30 por ciento de la vacunación para que sea efectiva la misma. Además de los que se vacunan de manera privada”.

Gardey sostuvo que estadísticamente no se han detectado en los últimos 10 años casos de rabia en la provincia de Buenos Aires, “por ese lado sería muy poco probable, pero para llevar tranquilidad a la familia sería importante que alguien pudiera acercarse y darnos la oportunidad de evaluar el animal. El animal después de los síntomas de rabia si la tiene muere y hay que buscar cobertura para el humano que ha sido mordido”, manifestó.