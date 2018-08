Continúan las inscripciones para importante Jornada de Hockey en Tres Arroyos

La Municipalidad de Tres Arroyos a través de la Dirección de Deportes informa que estarán dictando una clínica los profesionales Gabriel Minadeo, ex jugador de la Selección Argentina de Hockey (en tres JJOO consecutivos) y ex director técnico de Las Leonas, “Piti” D´Elia, la jugadora argentina, Rosario Luchetti -también jugadora profesional argentina- y Walter Di Nardo, entrenador de hockey, ex ayudante de Sergio "Cachito" Vigil.

El objetivo es el perfeccionamiento integral del jugador de hockey, enfocándose en la técnica y táctica individual y colectiva, para que se desarrollen y mejoren las cualidades físicas aplicadas al deporte especifico y así como los hábitos de alimentación, higiene y prevención acordes al deporte.

La jornada se realizará el viernes 10 de agosto, por la mañana, en el Museo Mulazzi. La misma se continuará con una Clínica de Campo en la cancha de hockey del Club Huracán. El cronograma de la jornada es el siguiente:

En el Museo Mulazzi (Av. San Martín Nº 323)

10 Hs: Control de Inscripciones

10:30 Hs: Presentación

10.45 a 13.30 Hs: Charla

13.30 a 14 Hs: Libre

En Cancha de Hockey del Club Huracán (Ruta Nº 228)

14 a 17.30 Hs: Clínica de Campo

La Jornada de Hockey está enmarcada en el programa "Campus con tu Ídolo" de la Secretaría de Deportes de Nación y la Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires y es coordinada en la organización por la Dirección de Deportes de Tres Arroyos.

Las inscripciones se realizarán en la sede de Brandsen Nº 181, de 7:00 a 14:00, o al correo electrónico [email protected]

Por consultas, hay que llamar a los teléfonos 02983 - 423811 / 15509201.

