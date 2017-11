Continúan las negociaciones con los guardavidas

El director de Turismo, Pablo Ledesma, reclamó “grandeza y responsabilidad” a los guardavidas con los cuales hoy hubo un encuentro en el que no se llegó a un acuerdo, y se programó una nueva reunión para el jueves.

El funcionario advirtió que ya había anticipado el despliegue del operativo de seguridad en playa entre el 18 de noviembre y el 18 de marzo, aunque algunos aspectos se vieron demorados “porque al cierre de la inscripción de nuestra convocatoria, muchos de los guardavidas históricos aún no habían acercado la documentación, pero eso se subsanó rápidamente”.

“Lo sustancial es el salario. Eso es lo que condiciona todo. Estuvimos hablando de ser todos responsables respecto de este tema, por lo que en principio hablaremos con el intendente y luego les daremos una respuesta definitiva. Hay puntos que por una cuestión coyuntural hoy es imposible tratar. La semana pasada tuvimos una reunión con el ministro Tizado, bajo cuya órbita de Producción está el área de Turismo, y nos advirtió que no habrá ningún tipo de ayuda provincial para la cobertura de la seguridad en las playas. Por eso hay que tener la grandeza de adaptarse a los números posibles; lo que nosotros ofrecemos es la paritaria municipal más el reconocimiento de refrigerio y título, pero ellos hacen otros reclamos, como el de la antigüedad, que estaría logrado una vez que se ponga en vigencia el convenio colectivo municipal”, sostuvo Ledesma.