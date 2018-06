Contrapunto por el ingreso al Parque Industrial: “Yo fui a trabajar y no nos dejaron entrar”

“Yo hoy fui a entrar a trabajar a las 05.30hs y del Sindicato de Camioneros no nos dejaron entrar a trabajar. Dijeron que el molino ya estaba avisado que no iban a dejar entrar a nadie”, expresó un trabajador que cumple funciones en una empresa del Parque Industrial, que pidió expresamente no difundir su identidad.

“No fue como se dijo desde el Sindicato de Fideeros a la madrugada”, agregó sobre el tema.