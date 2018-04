Cooperativas y tarifa de luz: en Tres Arroyos hay un 20% más de avisos de corte

Un informe del periodista Juan Ignacio Schwerdt para La Nueva, diario bahiense, da cuenta de las dificultades que atraviesan las cooperativas eléctricas de la región a raíz de los incrementos de tarifas. Con matices, la situación es similar en distintos distritos, y va desde cierto aumento en la morosidad y la necesidad de emitir avisos de corte de servicio para el recupero de pagos, como está ocurriendo en Tres Arroyos, hasta asambleas y protestas más virulentas como las que se han producido en Coronel Pringles.

“Los avisos de corte crecieron un 20% -ratificó a La Nueva el presidente de la Cooperativa Eléctrica de Tres Arroyos, Nicolás Ambrosius-. Afortunadamente, aún no hemos llegado a cortar suministros en forma definitiva porque, cuando llegó el aviso, la gente pagó y se le volvió a brindar el servicio”.

Mencionó, no obstante, que la situación es delicada porque “el tarifazo impactó en Tres Arroyos como en todos lados. El trabajo que se hace en la cooperativa, ante el asombro de los socios que se acercan por facturas mensuales de 1.000 pesos o más, es brindarles contención. El personal tiene bien claro que hay que ayudar, por lo menos, a hacer entender cómo son las cosas. No es fácil, pero se va sobrellevando”, explicó el tresarroyense, según consigna el informe mencionado.

De acuerdo con datos oficiales de la CELTA, en Tres Arroyos hay 21 mil usuarios con tarifa residencial. El 42% paga menos de 500 pesos mensuales, pero el 28,5% abona más de 1.500.

La región, con problemas parecidos

Diego Schmidt, gerente de la Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos y Vivienda de San José, en Coronel Suárez, asegura en la misma nota que la entidad a la que pertenece ha visto disminuida la cobranza. En la denominada Área Sur donde opera, el consumo promedio de 180 kw/h al mes pasó de 140,30 pesos, en diciembre del 2015, a 871,17 en febrero pasado. Es un incremento del 620% que, confió Schmidt, varios manifiestan no poder pagar.

Según plantea La Nueva, pese a que no definen el cuadro tarifario, varias de las cooperativas de la región han sufrido manifestaciones y reclamos masivos de afiliados en las últimas semanas. Una de ellas es la Cooperativa Eléctrica de Coronel Pringles, en cuya sede hubo ya dos marchas, la última con quema de neumáticos incluida.

Mirta Boccanera de Guarco, directiva de la entidad, aseguró que hasta el momento “no hay problemas graves con los pagos ni cortes del servicio”, pero reconoció que sí hay atrasos considerables y que, ante esta situación, la cooperativa optó por no presionar a los morosos.

“Recién este mes vamos a comenzar a distribuir avisos (de corte), intimando a las personas que tengan un número considerable de facturas impagas. Dichos avisos, a raíz del aumento de tarifas, los habíamos suspendido”, aclaró.

Por su parte, el bloque de concejales de Cambiemos en Coronel Dorrego presentó, esta semana, un proyecto para pedir al gobierno que defina un cuadro tarifario de energía y gas equitativo para todo el país. “Los usuarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano pagan menores tarifas por similares servicios, por lo cual se solicita una revisión exhaustiva de los rubros liquidados y se evalúe su bonificación”, solicitaron. También propusieron una reducción de la alícuota del IVA sobre las tarifas de los servicios públicos, en especial de energía eléctrica y gas, y se facilite el acceso de los usuarios que corresponda a la tarifa social.

Fuente: La Nueva