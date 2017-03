Copa Aiello: triunfos de Huracán y Alumni de Benito Juárez

Se jugó anoche la segunda fecha de la zona A de la Copa Roberto Aiello que organiza Huracán, con los triunfos del Globo sobre Argentino Junior y de Alumni de Juárez ante su homónimo de Orense.

A primera hora, el local goleó por 4 a 1 al Bicho con tantos de Zubillaga, Cattanio y Alcodoy, por dos. El descuento fue obra de Gerónimo. Fueron expulsados Wehrhahne, en Huracán, y Silva, en Argentino.

Posteriormente se enfrentaron los Alumni, con el triunfo del de Benito Juárez sobre el de Orense por 4 a 1 con goles de Morales, Argüello, Gómez y Díaz; el empate transitorio fue de Furlong.

Posiciones: Huracán 6 puntos, Alumni de Orense 3, Alumni de B. Juárez 3 y Argentino Junior 0.

Más actividad

Juegan hoy por la segunda fecha de la Zona B, en Huracán, desde las 20:15, Boca Vs. ACDC, y desde las 22:15 Olimpo Vs. Colegiales.

En tanto, por la Copa “Raúl García”, en G. Chaves, jugarán Independencia - Garmense (21) y Agrario - Independiente de San Cayetano (22:30).

El resto de la programación

Jueves 2

20:30 hs: Once Corazones Vs. El Nacional.

22:15 hs: Recreativo Claromecó Vs. Juan E. Barra.

Viernes 3 - El Nacional

21:15 hs: Oriente F.C. Vs. Copetonas (recuperado de la primera fecha).

Lunes 6 - El Nacional

20:30 hs: Quilmes Vs. Cascallares.

22:15 hs: Villa del Parque Vs. Almaceneros de Coronel Pringles.

Martes 7 - El Nacional

20:30 hs: Union Vs. Oriente F.C.

22:15 hrs Suteryh Vs. Copetonas.