Copa Centenario: amplio triunfo de Monte Basket en el inicio de la quinta fecha

En el cajón de calle Derqui, Argentino y Monte Basket abrieron la quinta fecha de la Copa Centenario Club Costa Sud, la cuál continuará el próximo martes. La victoria fue de Monte Basket por un claro 83 a 60, marcando diferencias desde el inicio hasta el final del match.

El conjunto de la localidad balnearia, que no contó con Luna Chima, cimentó su triunfo en una defensa intensa y en ataques rápidos de contragolpe, cambiando totalmente la imagen de lo mostrado ante Club de Pelota el martes pasado. Argentino no logró hacer pie en el partido, desde el inicio Monte Basket sacó una buena ventaja que fue aumentando con el correr de los parciales, producto de un goleo repartido entre los cinco iniciales (todos en dobles dígitos) y una buena efectividad.

Síntesis:

ARGENTINO (60): Narbaiza, M. Zaldúa 5, Vizzolini 8, Di Paolo 6 y E. Zaldúa 10 (fi); Sommariva 8, Fuentes 7, P. Gonzalía 6, D. Gonzalía 5, Nickel y Barrionuevo 5. DT: Gabriel Colamarino.

MONTE BASKET (83): López Gallucci 17, Soave 11, Themtam 19, Sanz 18 y Thorp 10 (fi); Herrada 6, D. González, Quiroga 2, D. González, Lizarrondo, L. González y Sansot. DT: Fernando Rosanova.

Progresión: Argentino 15 – Monte Basket 22, 30 – 43 y 43 – 61.

Cancha: Argentino.

Arbitros: Jorge Ballerini y Marcos García.

El martes continúa la quinta

Por el Zonal de Mayores que se disputará durante este fin de semana, la quinta fecha seguirá el próximo martes con cuatro partidos:

21:00hs. Sarmiento vs. Costa Sud (en Costa Sud) (R.Garcia - S.Ebbens)

21:00hs. Huracán vs. Quilmes (G.Goizueta - S.Anta)

21:00hs. Alumni vs. El Nacional (J.Ballerini - M.Garcia)

21:00hs. Blanco y Negro vs. Club de Pelota (en CPTA) (L.Bianco - P.Ledesma)