Copa Centenario: Sarmiento y Monte Basket definen el “1”

En la noche de hoy, a partir de las 21 horas, se pondrá en marcha la 8° fecha de la Copa Centenario Club Costa Sud, en la que tendrá como enfrentamiento destacado el cruce de los dos líderes, Sarmiento y Monte Básket en cancha de Argentino Junior; el ganador del encuentro se asegurará el “1” de cara al Súper “4” que se jugará a fines de junio.

La fecha entrega partidos muy atractivos, además del ya mencionado cruce de líderes jugarán Quilmes vs. Club de Pelota, Huracán vs. Blanco y Negro y en Orense se enfrentarán Alumni vs. Argentino, mientras que el domingo completarán la fecha El Nacional y Costa Sud en Sports Center.

La programación de la octava fecha:

Viernes 9

21:00 hs:

Quilmes – Club de Pelota (Ballerini – Ebbens).

Alumni – Argentino (Goizueta – Ledesma).

Monte Basket – Sarmiento (en Argentino) (R. García - M. García).

21:30 hs:

Huracán – Blanco y Negro (Bianco – Anta).

Domingo 11

20:00 hs.:

El Nacional – Costa Sud (Ballerini – Ledesma).