Copa Chaves: Mañana juegan los veteranos

La Dirección de Deporte y Tiempo Libre de Gonzales Chaves informa que mañana sábado comienza la edición 2018 de la Copa Chaves para veteranos.

Los partidos se jugarán en cancha de San Martín, en estos horarios:

13:00 horas

Partido 1: Huracán Ciclista vs. Deportivo Independencia

14:30 horas

Partido 2: San Martín vs. Deportivo Garmense

16:00 horas

Partido 3: Juan Eulogio Barra vs. Estación Vásquez

El costo de las entradas generales es de $100, mientras que el ingreso de vehículos fue fijado en $50. Las entradas serán válidas para asistir a dos partidos, es decir, quien ingrese el día sábado deberá conservar la entrada para ingresar en las semifinales del domingo 19.

Próximos encuentros

Domingo 19 de agosto:

13:30 horas: Semifinales entre los ganadores del Partido 1 y Partido 2

15:30 horas: Semifinal entre ganador del Partido 3 vs. Club Atlético Agrario

Lunes 20 de agosto:

13:30 horas: Partido final.