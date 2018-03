Copa Ciudad de básquet: Costa Sud y Huracán ganaron en el inicio de la Zona 1

En la continuidad de la actividad basquetbolística por la Copa Ciudad de Tres Arroyos, Costa Sud y Huracán obtuvieron sendos triunfos en lo que fue el inicio de la Zona 1.

Con un gran marco de público, los partidos se desarrollaron en Mario J. Pérez del Globo. En primer turno, el Oriverde se impuso por 85 a 69 a Sarmiento de Coronel Suárez, que presentó un elenco de juveniles con algunos mayores, teniendo en cuenta su participación en el Provincial.

Costa Sud presentó refuerzos como Gerardo Guzmán (regresó tras su paso por Huracán y Unión y Progreso de Tandil) y Martín Kuhlmann (llegó desde Alumni), además de su entrenador Raúl Bianco.

El encuentro tuvo cierta paridad durante la primera etapa ya que en el tercer cuarto Costa Sud pudo sacar una diferencia que le brindara tranquilidad.

Salarrayán y Wygladacz fueron los goleadores con 14 unidades en el ganador, mientras que E. Rodríguez anotó 10 en los suarenses.

Costa Sud (85): N. García 12, E. Guzmán 8, Wygladacz 14, A. Salarrayán 14, G. Guzmán 4 (f.i.), Fernández 7, M. García 6, Kuhlmann 11, Alem 7, Lo Fiego y Sode. D.T. R. Bianco. Libres: 10 de 17.



Sarmiento (69): Amoroso 10, Ger 6, E. Rodríguez 10, Gottfried 9, Palma 4 (f.i.), B. Rodríguez 17, Marshall 8, Kees 3, Martín y Grissman. DT: J. Escur. Libres: 10 de 23.

Parciales: Costa Sud 24 – Sarmiento 16, 50-41 y 69-52.

Árbitros: Bianco y Anta.

El clásico viajó en Globo

A segunda hora, se disputó el clásico entre el dueño de casa y Quilmes que terminó con triunfo de Huracán por 64 a 58.

El equipo de Soldini presentó varias caras nuevas como Mauro Véliz (ex Monte Basket), los hermanos bahienses internos Jesús y Lucas Ruiz (ex Estudiantes), el puntaltense Iván Ramírez (Pellegrini), quien sufrió un esguince de tobillo, y Emiliano Susemihl (ex CPTA). En tanto, el Cervecero tuvo el debut del DT Maximiliano Monjez y jugó con valores con los que contó el año pasado.

Los goleadores del partido fueron Agustín Bayúgar (H), con 19 unidades, y Mariano Smith (Q), con 18.

Huracán (64): Ramírez 9, Véliz, A. Bayúgar 19, F. Bayúgar 17 y L. Ruiz 7 (f.i.), J. Ruiz 2, Otero, Bottoni 3, Álvarez 4, E. Susemihl 1 y Goizueta 2.D.T: J. Soldini. Libres: 11 de 20.

Quilmes (58): Martínez 3, Smith 18, Masson 14, Carbonetti y Alzueta 7 (f.i.), Arenas 5, Lofrano 4, G. Muñóz 7 y Gallego. DT: M. Monjez. Se retiró por faltas Carbonetti. Libres: 15 de 25.

Parciales: Huracán 17 – Quilmes 19, 32-34, y 53-46.

Árbitros: G. Goizueta y S. Ebbens.