Copa Ciudad de Tres Arroyos: Argentino y Blanco y Negro también están en semifinales

En el cajón de calle Derqui, se disputaron los cruces de cuartos de final de la copa Ciudad de Tres Arroyos, que dejó como resultado los triunfos de Argentino sobre Huracán por 90 a 71 y de Blanco y Negro sobre Sarmiento por 94 a 69. Los cruces de semifinales se jugarán el viernes en cancha de Costa Sud.

Argentino no dejó dudas y con un equipo con muchos juveniles derrotó con amplitud a Huracán por 90 a 71. El Bicho jugó un gran primer tiempo y sacó una diferencia clara que le permitió manejarla hasta el final del partido. Tras un arranque de partido parejo, el Bicho empezó a sacar diferencias con el goleo del americano James Danzey, sumado a la rotación que incluyó a juveniles muy interesantes como D’Anunnzio, Sandoval y Frapiccini.

Así, en el Globo reinaban los errores y las malas decisiones, sumado a una defensa muy floja, el Bicho por su parte hacía todo bien y mostró una efectividad excelente desde la línea de 3 puntos, yéndose al descanso largo ganando por una cómoda diferencia de 44 a 23.

En el tercer parcial, Huracán cambió la cara, subió la defensa toda la cancha y pudo achicar un poco, poniéndose a 10 puntos (58 – 48), pero el Bicho nuevamente volvió a tomar las riendas del juego con Danzey como abanderado en la ofensiva para quedarse con una clara victoria sobre un Huracán que tuvo entre sus filas jugadores con una clara falta de actitud y no logró hacer pie en todo el partido.

Argentino (90): Domínguez 13, M. Zaldúa, D. Gonzalía 6, Danzey 27 y E. Zaldúa 11 (fi); Tomalino 9, Frapiccini 6, D’Anunnzio 14 y Sandoval (x) 4. DT: Gabriel Colamarino.

Huracán (71): Otero 7, Véliz 14, A. Bayúgar 17, F. Bayúgar 15 y L. Ruíz 11 (fi); Montes 6, Ramírez 1, Álvarez y J. Ruíz. DT: Juan Soldini.

Parciales: Argentino 20 – 13, 44 – 23, 62 – 57 y 90 – 71.

Árbitros: Goizueta y M. García.

Cancha: Argentino.

Blanco y Negro no dejó dudas y también se metió en semis

Blanco y Negro de Coronel Suárez, venció con amplitud a Sarmiento en el clásico por 94 a 69 y de esta manera enfrentará en semifinales a Argentino. Los de Rosanova no dejaron dudas, ya desde el inicio comenzaron a sacar una diferencia que con el correr de los minutos se le hizo cada vez más inalcanzable a Sarmiento, que jugó sin Ferraro, Krenz, Pablo Rodríguez y Verdecchia.

El goleador en Blanco y Negro fue Gonzalo Soave, que sigue demostrando un alto nivel, con 28 puntos, bien acompañado por los nuevos refuerzos, Gobbo y Gambino que se combinaron para anotar 35 puntos.

Blanco y Negro (94): Soave 28, Martelli, Fernández Chaves 9, Gobbo 17 y Gambino (x) 18 (fi); Dietz 4, Quiroga 8, Lahusen 3, Nieves 5, Schwabb 2 y Dottori. DT: Fernando Rosanova.

Sarmiento (69): E. Rodríguez 14, Ger (x) 8, Gottfried 18, Palma 3 y Schwindt 10 (fi); Daloi 2, Martín 9, Carricajo 5 y Grissman. DT: Javier Escur.

Parciales: Blanco y Negro 28 – Sarmiento 11, 45 – 27, 67 – 54 y 94 – 69.

Árbitros: R. García y Ebbens.

Cancha: Argentino.