Copetonas: Una multitud acompañó la jornada de cierre de la Fiesta del Mate y la Torta Frita

La jornada de cierre de la sexta edición de la Fiesta del Mate y la Torta Frita, en Copetonas, se vio coronada con una masiva afluencia de público, que hizo del evento programado fuera un total éxito, además de celebrar el 106 aniversario de esa localidad.

En esta oportunidad, el jefe comunal tresarroyense, Carlos Sánchez, usó de la palabra, y agradeció a la comunidad y felicitó a los organizadores, de manera previa a que la multitud entonara el Feliz Cumpleaños.

Sánchez comenzó su alocución con “un profundo agradecimiento a organizadores, delegado municipal, instituciones y empresas, que se brindan totalmente para colaborar en todo lo que han pensado, siempre con el mismo objetivo, darle visibilidad a una Fiesta que hoy festejamos en esta sexta edición, la que seguramente seguirá creciendo de una manera exponencial, y seguramente va a estar Copetonas en el calendario de las fiestas importantes de la Provincia de buenos Aires, por el grano de arena y el esfuerzo que se pone todos los días y justifica cosas como ésta”.

“Quiero felicitarlos porque el éxito de aquí en adelante también es poder tener la perseverancia para consolidar esto a través del tiempo; es importante para Copetonas y todo el distrito este evento, que suma y hace al turismo de todo Tres Arroyos, estamos muy cerca de Reta, a la pasada, hay que usufructuar ese turismo de Reta, tenemos una ruta que nos ha dado un impulso importantísimo para seguir creciendo en todas las localidades y en este distrito. Feliz Cumpleaños Copetonas”, concluyó.

Mariano Hernández: “trabajamos todo el año pensando en la Fiesta”

Por su parte, el delegado en esa localidad, Mariano Hernández, nombró “a todos y cada uno de su equipo de gestión, y a la Comisión de Fomento, a la Comisión Organizadora, pensando en todo el año para realizar la Fiesta, muchas veces llegando tarde a casa, sin cenar, con la familia dormida, pero me sumo al pedido que hicieran para que todo el mundo se integre, solo es necesario tener una idea”.

Siempre que he gestionado me he venido con respuestas positivas desde que voy a Tres Arroyos, y en circunstancias difíciles es difícil también traer todas las respuestas, pero creo que hemos derribado un mito que es que no le interesa al municipio las localidades chicas”.

Especialmente se refirió a quien consideró “el padre de todos nosotros trabajando en las instituciones, quien está trabajando en la panadería, Rubén Panizo”.

El fin de fiesta se dio con la presencia en el escenario de Plan B y Amar Azul.