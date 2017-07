Corina Fernández Zotes, bailará el año próximo en Argentina junto a una de las máximas bailarinas de Turquía

La joven tresarroyense Corina Fernández Zotes, participará en mayo de 2018 del Belly Dance Weekend, en el marco del 15° aniversario de la revista “Infoarabe Magazine” en Buenos Aires.

Radicada desde hace muchos años en Dubai, manifestó en diálogo con LU24: “Estoy muy contenta y emocionada. Es una de las revistas más importantes de Latinoamérica y cumple en mayo el 15 aniversario y me convocaron para bailar junto a Didem, una bailarina que el máximo en Turquía y es un sueño más cumplido. Más aún, después de que hace ya más de 8 años que no bailo en un escenario de Argentina”, expresó.

Mencionó que el importante evento es en mayo del 2018, y que ya cuentan con muchas propuestas laborales. “Trabajo en los hoteles y estos tienen restaurants. Ahora me estoy yendo en septiembre al Líbano. Allí estaré seis meses y luego tengo en febrero, una presentación grande en Miami. Se me están abriendo muchas puertas. Soy muy afortunada”.