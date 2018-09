Corralones y hormigoneras reclamaron en el Concejo por el cierre de las areneras

Representantes de El Corralón, Alemani, Futuro SH y el Consorcio Pavimentador plantearon a los concejales la necesidad de que se regularice la situación de las areneras de Orense y Claromecó, ya que están comprando arena en Necochea y desviando hacia esa zona grandes sumas de dinero que podrían quedar en la economía del distrito.

La arenera de Claromecó fue concesionada hace alrededor de 20 años, y clausurada recientemente por considerar autoridades provinciales que no cumplía con ciertos requisitos. Además, según versiones que circularon en el encuentro, el concesionario no estaría interesado, o no le resultaría rentable, hacer ciertas modificaciones exigidas para volver a funcionar porque le queda poco más de un año de concesión. El caso de Orense, en principio, sería diferente ya que estaría haciendo las gestiones para rehabilitar.

Al parecer, por esta situación, las hormigoneras locales y corralones de materiales están adquiriendo este elemento vital para la construcción en Necochea, con mayores costos de traslado que por ende también pagan los clientes. “Entre todos estamos llevando 100.000 pesos por día a Necochea, y eso nos preocupa. En lo que tiene que ver con la situación de la arenera y cómo funcionaba, es la Municipalidad la que tiene que intervenir y ver quién es el responsable de los controles, y controlar”, apuntó Daniel Codagnone, de El Corralón.

“Hace 40 días que estamos buscando arena en Necochea, con grandes gastos, merma en las ventas e incluso la necesidad de algunos de tercerizar el transporte”, advirtió.