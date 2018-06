Cortan gas a una vivienda a pesar de fallo judicial que dispone lo contrario

María Laura, una vecina de nuestra ciudad, dijo a LU 24 que la empresa Camuzzi cortó el servicio de gas en su domicilio, en Avenida Rivadavia al 900, a pesar que el fallo del juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, ordenó suspender todos los cortes del servicio de gas del país por falta de pago.

“Me dijeron que la resolución del ENARGAS a Tres Arroyos no había llegado, y había que pagar el total de la deuda; son catorce mil pesos que se deben. Yo les dije que cobrando una asignación por cuatro mil, no podía pagarla, pedí plazos para ir pagando como pudiera, pero esta mañana ya no tenía gas”, reseñó.

“La verdad no estaba enterada de esta deuda, tengo cinco chicos, estoy embarazada y no tengo trabajo, cobro la asignación por los chicos, yo alquilo en este lugar, y acá vivía otra persona, en otra dependencia, la que se fue hace un mes”, agregó.

“Me decían que era una deuda cuando se conectó el gas, la verdad no estoy muy enterada, porque pregunté por otras cuestiones, pero la deuda está; yo había entendido que iba a acceder a un plan de pago como pudiera, y como la resolución decía que era por noventa días, vería de qué forma pagar”, dijo.

Respecto al consumo de luz, María Laura dijo que pudo pagarlo, con la asistencia de Desarrollo Social: “me entregó un cheque Marcelo León, estoy al día”.

LU24 hizo averiguaciones al respecto, y las versiones coincidieron en que las distribuidoras no fueron notificadas de la medida judicial.