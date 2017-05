Cosecha complicada: esperan que las lluvias “pasen de largo”

El productor agropecuario Juan Ouwerkerk, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Alfa, aseguró que las lluvias anunciadas para estas horas podrían complicar la cosecha, por lo que perfectamente “podrían pasar de largo”.

“Ayer se cosecharon algunas horas a la tarde, hoy será difícil por la humedad y las lloviznas, así que el avance es dificultoso. Los rendimientos son dispares; hay zonas para el lado de De la Garma con rindes buenos o muy buenos, pero con las pocas y desparejas lluvias, el promedio es el de una cosecha regular, con lotes buenos donde llovió bien, y lotes malos donde faltó agua. Para el maíz falta un poco, y las demoras complican porque estamos entrando en el período de siembra de trigo y cebada, que no se puede hacer hasta no levantar la soja”, sostuvo.

Ouwerkerk destacó, no obstante, que el agua no ha traído al menos en esta zona las complicaciones que sí origina en los lugares donde hay inundaciones y problemas serios. “Nos complica la organización de la logística de siembra, en definitiva, y retrasa la cosecha, pero en realidad no nos podemos quejar”.