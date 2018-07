Costanzo a un medio platense: “Sólo puse mi DNI. Nunca un mango”

El testimonio del publicista tresarroyense Hugo Costanzo, respecto a los aportes realizados en el marco de la campaña de Cambiemos en el año 2015, en el cual se incluye en la lista con nombre y cifra del dinero aportado en esa oportunidad y que el propio Costanzo negó enfáticamente haber realizado, en contacto con LU 24, trascendió a la Provincia, ya que el medio periodístico platense Diagonales, en su sitio Web www.diagonales.com , reproduce conceptos del reconocido artista plástico, dijo ante la consulta quien fue en su momento candidato a consejero escolar suplente en la lista electoral de hace tres años.

Diagonales, que también hace un relevamiento de otros casos en otros distritos del primer estado argentino, dice: “La historia se repite en Tres Arroyos, donde los candidatos de la lista que encabezó Carlos Rodera realizaron aportes por un total de $ 517.000. El tresarroyense, ex candidato a consejero escolar suplente, Hugo Costanzo, figura como aportante de $ 13.000 a la campaña. Sin embargo Costanzo afirmó a Diagonales: “Te puedo asegurar que no aporté ni un solo peso. Sólo un poquito de trabajo y nada más que eso”.

“Lo único que hice en esa campaña, y por pedido de un amigo, fue prestar mi nombre y mi documento para un lugar que hacía falta en el Consejo Escolar. Inclusive después me retiré absolutamente”, contó el ex candidato y precisó que es “afiliado radical del año ’74”, pero que no está “de acuerdo con este gobierno absolutamente para nada”, agrega la nota.

Para leer completo el link es el siguiente: http://www.diagonales.com/contenido/aportes-truchos-en-cambiemos-concejales-del-interior-figuran-como-aportantes-pero-no-pusieron-ni-un-peso/10033