Costanzo recibirá un premio en el Salón Provincial de Pintura de la Fiesta Nacional del Ave de Raza

En el Salón Provincial de Pintura de la Fiesta Nacional del Ave de Raza 2017, en Rauch, Hugo Costanzo obtuvo el segundo premio con su obra "El señor en su cómodo sillón", oleo de 1.50 mts x 1.50 mts.

En diálogo con LU 24 Costanzo habló sobre el cuadro que presentó: “Es un trabajo que tiene dos versiones, una anterior que es de menor dimensión. La que mande aquí tiene 1.50 x 1.50, es un óleo que tiene ya dos años y siempre lo seguí trabajando un poco. En el momento de decidir qué mandaba, se me ocurrió este y tuvo suerte”.

La entrega de premios e inauguración será el domingo 3 de septiembre, a las 19 hs., en el Museo Municipal de Artes Plásticas "Faustino Jorge Bonadeo", ubicado sobre la Av. San Martín.

Finalmente contó que “en estos momentos estoy trabajando con la intensión de mandar al Salón de Agrimensura, siempre me he presentado y me han rechazado, he tenido una mención y me lo han aceptado. Y estoy ahora con decisión de mandar al salón de la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca”.

“Estos premios que tiene algún dinero de por medio te permiten reinvertir de alguna manera en difundir tu trabajo, porque ¿para qué sirven todos estos salones provinciales, nacionales o locales? Sirven para que los demás reconozcan tus trabajos, te permite conocer trabajos de otros y después conocer la gente”, cerró.