Costanzo sobre su exposición en La Estación: “La repercusión fue más que lo esperado”

El artista plástico Hugo Costanzo, quien expone en el Centro Cultural La Estación “Costanzo en la Vía”, expresó en conferencia de prensa que “la repercusión alcanzada de esta muestra fue más que lo esperado”, y explicó que “fue una invitación de la dirección de Cultura, a través de Nacho Elizari, y arme la exposición con trabajos actuales y de años anteriores, algunos premiados en Azul y en la Bolsa de Comercio de Bahía Blanca que muestra al hombre con sus falencias, con sus angustias”.

Relató que algunos de esos trabajos tienen “lo que se dice en la jerga interna “idas y venidas”, pintar, tapar y repintar, porque a mí siempre me costó mucho el color; me cuesta mucho ajustarlo y que yo quede conforme”.

Sobre su formación, Hugo Costanzo dijo “me fui a estudiar dibujo publicitario, en una escuela paga, que me costó pagar, a mí y a mi viejo, y lo hice con Maestros en el tema, entre los que estaba Hugo Pratt, y Pablo Pereira, quien dibujaba las tapas de la colección Robin Hood”.

“Que se junten los medios para hacerme una nota me emociona, se los agradezco, y me parece muy bien que venga gente de afuera a mostrar lo que hace pero también que a través de Cultura los artistas locales podamos mostrar lo que hacemos”, agregó.

“El trabajo que más me gusta es el que tiene muchos grises, fue mucho tapar y volver a hacer, es una cosa muy interna de cada uno; hay un maestro que siempre admiré, y tuve la suerte de conocer, Carlos Alonso, que dice que el dibujo como cayó quedó, la línea es la línea, y la pintura tiene más la maña de poder tapar, de volver a empezar, de maña de pintor”, expresó.

“No se puede vivir de esto, mucho menos en el interior; hace un par de años que pintores de Buenos Aires me dicen que no se vende ni un pincel usado, ellos tienen la suerte de mandar al Banco Ciudad que hace remates, pero ahora no se compra. No estoy descubriendo nada; si no se compran fideos y arroz menos se van a comprar pintura”, afirmó, y sostuvo que los grandes coleccionistas son los orientales, chinos y japoneses y los belgas, pero a Argentina le está costando un poco salir al mundo a pesar que tenemos excelentes artistas”.

“La gente joven de ahora tiene la suerte que no tuvimos los más jovatos de ver en Internet lo nuevo que se está haciendo, Facebook o cualquier otro medio, pero habría que decirles que tengan un poco más de paciencia; no se llega a un Salón Nacional después de trabajar dos años, eso lleva un tiempo pero hay muy buenos dibujantes”, aconsejó.

Andrés Cascioli, el director de la revista Humo®, - ya desaparecido - el “Tano”, decía que en Argentina mientras haya pelotas de fútbol y lápices, van a seguir saliendo buenos futbolistas y dibujantes, y tenía razón, hay muy buenos dibujantes y muy buenos artistas”, concluyó.