Costanzo y Lagrecca niegan rotundamente haber aportado fondos a Cambiemos

El artista plástico y publicista Hugo Costanzo y el actor y director teatral tresarroyense Christian Lagrecca negaron ante la consulta de LU 24 haber contribuído con la campaña electoral de Cambiemos en el año 2015, y mostraron su sorpresa por haber sido incluídos en la lista que figura en la Cámara Electoral ( ver aparte).

Costanzo: “nunca aporté un peso y no estoy de acuerdo con lo que hace Cambiemos”

Hugo Costanzo aseguró que “nunca aporté un peso, a pesar de que me contactó un periodista de Buenos Aires, Juan Amorín, para decirme que aparezco en una lista de aportantes, a la campaña de Cambiemos. Sí hice algún trabajo, pero me separé porque no estoy de acuerdo con lo que están haciendo. He sido radical desde hace muchos años, pero tuve mis diferencias con el acuerdo con Macri. Y leyendo por Internet veo que hay gente que recibe ayuda social y que también figura en esa lista. Y lo cierto es que además, esa cifra que dicen que aporté, hace rato que no la veo toda junta. Nunca aporté absolutamente nada, y me parece importante despegarme de este tema”, sostuvo.

Lagrecca: “Me alejé de Cambiemos, soy transparente y cuando vi algo turbio me fui”

Christian Lagrecca, el actor y director de teatro, también desmintió categóricamente que hubiera aportado 38.000 pesos como figura en los registros oficiales en el año 2015, y afirmó: “Coincido con Hugo, nunca aporté esa cifra y yo decidí por mi cuenta alejarme de Cambiemos, todos me conocen, soy una persona transparente, y cuando empecé a ver algo turbio me fui”.

“Lo he dicho en reiteradas veces que no estaba de acuerdo en la forma que tenían de organizar los debates y muchísimas otras cuestiones que no vienen al caso, hubo cuestiones que no fueron como se vendieron y eso determinó que me alejara, y esto termina de consensuar que no estaba equivocado en esta decisión”, afirmó Lagrecca a LU 24.