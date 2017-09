“Cototo” Córdoba : “Se dan situaciones violentas porque hay familias mal ordenadas”

Oscar Córdoba “Cototo” es un vecino que alquila departamentos, es pastor y recibió a LU 24 para contar lo que pudo observar sobre diferentes situaciones que se producen al ver “a través de sus vidas que se conforman familias mal ordenadas, llenas de vicios; he visto alcoholizarse, también la dejadez y falta de atención a los chicos” ,

Córdoba relató asimismo que fue testigo muchas veces de la desatención de los padres hacia sus hijos, y ejemplificó que una vez debió salir “junto a la Policía a buscar a chicos que se habían ausentado del lugar en dirección al arroyo y la ruta, semidesnudos, cuando otro encendía fuego dentro de su casa”.

“Cada vez que llamé a la Justicia me ha ido bien, fuimos a buscarlos y los encontramos cerca del arroyo, gracias a Dios terminó bien”, sostuvo.

“Pasaron hechos bastante parecidos a lo sucedido con Alejo –el nene abusado por su padrastro -, no tan graves, pero yo cuando vi a esta criatura con sangre en su nariz, y sus ojos tristes, nunca me quedé quieto, siempre avisé, es mi manera de ser y ahora soy pastor, hace poco fui nombrado por una iglesia”, relató y agregó que “la Justicia debe hacerse cargo de esas cosas, todos sabemos que hay leyes que están mal hechas porque tienen cien años, los chicos están desprotegidos, hubo violaciones, muertes, como el caso Nair”.

Alejo

“Yo al compañero de la madre de la criatura le di trabajo, dinero, mercadería, no le faltaba comida y no sé qué pasó, seguro estaría bajo efecto de alcohol o alguna pastilla, no cabe otra explicación; al darme cuenta de lo sucedido, no los dejé mover del lugar, él quiso irse y en un arrebato me quiso apurar, por lo que les dije que se hicieran responsables y enfrentaran a la Justicia, estaba él y el padre, y se veía el deterioro de estar mal dormido, la criatura estaba muy mal”.

“Llega un momento en que a uno lo rebalsa el dolor y la injusticia, vi sus ojos lastimados, su boca cortada, su brazo quebrado, se me pone la piel de gallina al recordarlo, porque uno ama a los chicos”, remarcó.

“Hay gente que oculta las cosas”

“Hay quienes saben las cosas en nuestra propia iglesia y ocultan , el encubridor es tan culpable como el que lo hace, acá sucede eso, ve a un violador y tapan, no es cosa mía taparla, si a alguno no le gusta y se siente ofendido que marche sobre la Justicia de Dios”, concluyó.