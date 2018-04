Cravenna: “Esto no es por campaña; encontramos facturaciones por servicios que no se prestaban”

Quien realizara la denuncia contra el ex titular del Sindicato Empleados de Comercio Carlos Barroso, el actual responsable del gremio Roberto Di Palma, y otros integrantes de la entidad, Luis Cravenna, visitó los estudios de LU 24 esta mañana y manifestó que presentó las pruebas correspondientes y que acudió a la justicia cumpliendo con su deber ciudadano. Arremetió contra Di Palma, a quien señaló junto a la comisión actual de perseguir a él y a su familia y de violar sus derechos como trabajador.

“La idea no es polemizar. Yo dije en el 2016 que iba a ir a la justicia y cumplo con mi deber como corresponde denunciar en la justicia que hoy actuó y está esta situación, donde los únicos afectados son los empleados de comercio y eso es lo que me mueve”, inició en su relato.

“Encontramos a partir de la asunción de la nueva comisión, facturaciones por servicios que no se prestaban. Eso está considerando un delito. Se presentaron las pruebas y seguirá el trámite. No tiene que ver con una cuestión política, ni que yo fui tesorero. Hoy no soy ni empelado del gremio porque fui despedido. Está orientado a que no sean estafados los empleados y resarcir a mi familia, que ha sido perseguida y vapuleada a lo largo de todo este tiempo. Lamento estar sentado acá aclarando. Lo que se está haciendo es estafar al empleados”, manifestó.

Cravenna, también consideró que la Federación que los nuclea como gremio “entiendo de que por la gravedad de los hechos; de que lo cargos de los que hablamos daría lugar a que la comisión podría quedar acéfala y estatutariamente corresponde que la Federación considere una intervención”.

Sobre el tiempo considerado en el que se toma en cuenta en la denuncia “es cuando tomo conocimiento de los hechos y me hago de las pruebas y así fue denunciado. Todo lo que he visto y se ha manifestado no tienen que ver con un acto eleccionario, los empleados me eligieron como tesorero para que administre únicamente la plata que ellos le entregaban al gremio y a partir de estos hechos preferí ir a la justicia como corresponde y no ir a los medios”, sostuvo.

Aclaró que “más allá de que yo realicé la denuncia, me asiste un letrado de Bahía Blanca, la justicia ha entendido de que a priori el delito existe y tomó medidas para que las pruebas no se pierda, la justicia sabrá porque lo hace”.

Destacó en cuanto a su situación personal que desde el 97’ yo soy empleado del gremio, yo no percibo salario por tesorero, estoy ajeno a esa situación. Seguramente tendrá que ver con la última etapa de Barroso y son ellos empleados de la obra social de OSECAC. Ellos perciben el sueldo y yo lo conozco porque me cuentan, y están denunciados a partir de marzo de 2017, no se lo de la autodenuncia, es bastante mesclado lo que dice, que es como una venganza por haber perdido las elecciones, es pobre el argumento. Yo no creo que tenga la conciencia tan tranquila. Yo lo respeto, cosa que él no ha hecho ni durante, ni después de las elecciones, yo he recibido cartas documentos cada dos días desde el 2016 a la fecha, por lo que se les ocurra. Perdí y volví a mi trabajo y empezó a modificar las condiciones de trabajo, horarios; se me violaron todos los derechos como trabajador, cuando un sindicato debe velar por los derechos de sus trabajadores. La comisión actual buscó cuanto motivo inventado, para volverme loco. Estoy bajo tratamiento médico. A mi familia la han vapuleado e insultado”.