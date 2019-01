Crean perfil en Instagram para decirle “No a las casas en las playas y médanos de Reta”

Un grupo integrado por habitantes, vecinos, turistas y amigos de Balneario Reta informó que “preocupados por la llegada de gente que no es de aquí, que se han puesto a construir en la playa y médanos de nuestro amado lugar, violando varias leyes y ordenanzas, municipales, provinciales y nacionales”.

“Hemos decidido crear un perfil de Instagram denominado @balneario.reta.ok con el fin de concientizar sobre la importancia de no destruir el atractivo principal del lugar, como así también de lo importante de conservar y cuidar la naturaleza de Reta, bajo el lema Balneario Reta, tu lugar en el mundo, cuidar, querer, respetar, proteger”, agregaron.

“Como primera acción de nuestro grupo hemos creado una petición dirigida a todas las autoridades capaces de hacer cumplir las leyes en el lugar, la cual esperamos nos ayuden a difundir”, señalan a la vez que se aclaran que no hay que poner dinero, “eso es algo que la página pide para ellos no para nosotros. A nosotros lo que nos sirve es la difusión”.

El link para sumarse es: https://www.change.org/p/administraci%C3%B3n-de-parques-nacionales-argentina-no-a-las-casas-en-las-playas-y-medanos-de-reta?recruiter=504476999&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition&utm_term=share_petition