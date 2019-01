Crece la indignación por el delfín muerto: Confirman que fue en Marisol y que lo pasearon por la playa

Con el correr de las horas crece la indignación y la polémica en torno a la muerte de un delfín. En este sentido la vecina Gabriela Vaskoboinik confirmó que fue en Marisol.

Aclaró que cuando ella subió la foto a Facebook la misma ya se había viralizado y contó que “el sábado estuve con una persona que me comenta que la había visto. Y me dice que se la pasó un amigo que la había sacado de un grupo. Entonces la compartí en la página de Balneario Marisol para ver si alguien sabía quién era el responsable, poder conocer qué había sido sucedido y se armó la polémica. Hay un nombre pero no se puede juzgar a nadie sin saber”.

Versiones encontradas

“Primero se decía que el animal había salido muerto y hay otras personas que dicen que lo pescaron y después lo mataron con un “bichero” ya que se puede ver las lastimaduras en el lomo. Lo que a mí me dijeron es que lo pescaron y lo mataron”, afirmó.

Paseo

Es más, Vaskoboinik expresó que hay quienes aseguran que el propietario del cuatriciclo paseó al delfín por la villa balnearia. “Yo subí la foto para que se tome conciencia porque está en peligro de extinción. Yo estoy en contra de la caza”, dijo.

Esto ocurrió en Marisol, fue en la desembocadura del Río Quequén pero en la localidad “hay gente que no quiere hablar. El hombre en cuestión es de la villa balnearia y dicen que estaba con amigos. Hasta ahora son entredichos, tienen que hablar los que saben”, consideró.

“Queda en manos de Fauna Marina que tendrá que investigar. Se puede averiguar de quién es el cuatriciclo y saber cuál fue la causa de la muerte”, finalizó.