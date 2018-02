“Creemos en la unidad en función de defender a la gente”, dijo Garate al inaugurar local propio

“La política tiene quedar la primera posibilidad que es defender a los vecinos, creemos que está buena la unidad en función de defender a la gente, tener mejores propuestas, trabajar para el vecino y en este lugar pretendemos canalizar toda la gestión local y provincial. Los pedidos de las personas, de los barrios o de las instituciones”. Así lo dijo por LU 24 el diputado provincial Pablo Garate al concretar esta tarde la apertura formal de la Oficina de Atención al Vecino en Hipólito Yrigoyen 177, donde funcionara un local partidario del Frente Renovador.

“Es una responsabilidad y una obligación que tenemos de dar respuesta a los vecinos y la verdad es que a nuestro bloque de concejales que siempre ha trabajado muy bien había que agregarles algunas gestiones provinciales y nacionales que a mí me gusta hacer pero que de alguna manera había que ordenar porque este año es no electoral y en el cual tenemos que todos dedicarnos a trabajar en función de defender a la gente en un contexto muy complejo de que la gente no llega a fin de mes y las jubilaciones no alcanzan”.

Garate resaltó que “la idea es estar junto al vecino de Tres Arroyos como hace años lo venimos haciendo, esta vez con esta oficina centralizaremos todo aquí”.

“Los legisladores tenemos el despacho en La Plata y ahora lo traslado a Tres Arroyos para que la gente pueda hablar conmigo personalmente, los lunes y viernes seguramente estaré yo, y después vamos a tener un equipo que va a ayudar a resolver los problemas”, aseguró.

“No hay que hablar de candidatos, hay que resolver los problemas de la gente”

“Todo esto ayuda y apuntala al bloque de concejales”, explicó el legislador massista al tiempo que indicó que la ausencia de “Pity” Federico en la inauguración se debió a que participó de una reunión de concejales para trabajar en la unidad peronista por temas legislativos.

“A mí me parece que todo esto suma. No hay que hablar de política en exceso en un año en el que la gente la está pasando mal. Los candidatos van a salir el año que viene. Hay que trabajar y responderle a la gente en un contexto duro”, consideró.

En el local se recepcionarán todo tipo de inquietudes de los vecinos, de instituciones y organismos que lo requieran.