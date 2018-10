Creen que el asesinato del joven tandilense podría aclararse en las próximas horas

El periodista y Director de “ABC Hoy” de Tandil, Guillermo Tenaglia, dio cuenta a LU24 de las últimas novedades respecto al crimen del joven Jorge Bustamante de 19 años, que fuera hallado sin vida por un pescador ayer en el canal aliviador del arroyo Langueyu, ubicado cerca de un camino rural.

“La data de muerte coincide con la fecha y hora de desaparición y ahora se abrió la investigación como un crimen. Se encontró el auto que estaba incinerado y había manchas de sangre en el baúl y posteriormente fue encontrado por un pescador cerca de Tandil. La investigación está bastante orientada”, indicó.

Tenaglia, mencionó además que Jorge Bustamante desapareció en la madrugada del miércoles y “hay un desfasaje entre lo que dice la familia de cuando se retiró y cuando se fue realmente el joven de la casa. Hay 4 horas en las que no se sabe que ocurrió con él y las cámaras de seguridad lograron achicaron a dos horas y lo ubican a Jorge, en el barrio de la movediza donde habría ingresado, luego de concertar una cita y todo se desencadena con el homicidio”.

Consideró el periodista, que será importante la pericia sobre el celular de la víctima. “Hubo llamado a las 2.18 del miércoles donde él, había arreglado los últimos detalles de esa cita y los investigadores creen que ahí está la punta para resolver el crimen en las próximas horas”.

“Participaron al menos dos personas que tras descartar el auto, se van de la escena en una moto. Los sospechosos son 4 y hay que determinar quien participó del crimen. Se presume que Jorge llevaba dinero, pero no aparecieron sus pertenencias, ni su celular, solo una tarjeta del Programa Progresar, después no se encontró nada. Se presume que el móvil es el robo”.

Agregó Tenaglia que la autopsia se realizará en la ciudad de La Plata, por la importancia que se le dio al caso. “Los jefes policiales no podían acercarse a 50 metros del cuerpo, porque estaba todo vallado. Solo gente de científica y el jefe de departamental tenía permitido el ingreso; no había chances de que alguien se acercara al lugar. Se ha guardado mucha información; hubo poca filtración de datos en este caso”, indicó.

Mencionó además que son jóvenes “con antecedentes e inconvenientes por drogas, pero no delitos de esta magnitud”.