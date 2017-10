Caso CRESTA: Laura Aprile acusó a Sánchez de violar la ley de protección de datos

La edil de Cambiemos, Laura Aprile, aseguró que el intendente Carlos Sánchez de violar la ley de protección de datos personales “al cometer el gravísimo hecho de solicitar la base de datos de CRESTA para usarla con fines políticos. No corresponde desde el punto de vista ético, pero además hay una ley que no lo permite. Había pensado en pedir informes acerca de la veracidad de esta versión, pero acabo de escuchar que el propio intendente lo admitió”.

“Tampoco se pueden hacer inauguraciones en los quince días anteriores a las elecciones, según indica el artículo 64 del Código Electoral. Estas son otras muestras más de subestimación a los vecinos, de soberbia. Como funcionarios debemos dar el ejemplo de respeto a las leyes, no corresponde que la máxima autoridad de la ciudad solicite algo que está prohibido, que se hagan inauguraciones cuando está prohibido”, sostuvo Aprile.

Por otra parte, advirtió que el intendente Sánchez y el titular del Ente Vial Descentralizado, Héctor Poggi, “confunden e infunden miedo a los productores mediante una carta que hace referencia a un ‘cambio en las reglas del juego’ si no conservan la mayoría y se modifica la ordenanza. Cambiemos se caracteriza por el diálogo con todos los sectores políticos y por el acompañamiento, incluso, a la rendición de cuentas del Ente Vial. En estos últimos días estamos viviendo cosas que me parecen fuera de lugar”. Aprile aportó una copia digital de la carta en cuestión, que acompaña esta nota.