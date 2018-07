Crimen en Necochea: el empresario fallecido recibió golpes con un hierro

Cuando se van a cumplir 48 horas de la muerte del empresario Osvaldo Guillermo Depierro en medio de un asalto en su vivienda, trascendió que no se contaría con pistas firmes que conduzcan al esclarecimiento del caso que tiene conmocionada a Necochea y que ha motivado un reclamo generalizado de justicia por parte de distintos sectores de la comunidad.

Si bien ayer el segundo jefe de la Departamental de Policía, comisario Jorge Mastropierro, confirmó que el cuerpo de Depierro no presentaba signos de haber sido golpeado y aseguró que la causa de muerte se debió a una descompensación cardíaca -apoyándose en la autopsia-, se tomó conocimiento que la esposa del empresario, Shelly Jaquier, le habría manifestado a uno de sus hijos que la víctima fatal recibió varios impactos con un hierro antes de fallecer amarrado a la silla.

La mujer, que permanece internada en la sala de terapia intensiva del Hospital Municipal Emilio Ferreyra, habría sufrido un infarto en las últimas horas y por este motivo será sometida a una angioplastia.

"Hubo mucha saña contra dos personas mayores e indefensas", manifestó uno de los hijos del matrimonio.

Las víctimas fueron sorprendidas por tres delincuentes que actuaron con sus rostros cubiertos y guantes de lana, luego de ingresar a la vivienda por los fondos de la casa y atar a Depierro y su esposa en sillas en una de las habitaciones, reclamándoles la entrega de una suma de dinero.

En este sentido, se confirmó que habrían vendido una propiedad en marzo pasado y los sujetos contarían con ese dato, pero que en el inmueble no estaba la plata, porque el hombre compró un automóvil y su esposa realizó un viaje al exterior.

Cuando los delincuentes observaron que Depierro se descompensó, optaron por apagar las luces del inmueble y darse a la fuga con 500 dólares, un revólver, alhajas, relojes y los celulares, los cuales no pudieron ser rastreados hasta el momento. Lo hicieron por la puerta principal que da a la calle 67.

“Esto es lo que tenemos, no hay más dinero, por favor, váyanse...”, habría exclamado la esposa de la víctima en reiteradas oportunidades, mientras los ladrones desordenaban los distintos ámbitos de la casa en busca del botín que buscaban.

Con Ritondo

Mientras tanto, luego de la marcha de repudio que llevaron adelante los vecinos anoche en la plaza Dardo Rocha y frente a la jefatura policial, el intendente municipal, Facundo López, adelantó que el próximo martes será recibido por el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, a quien le planteará su preocupación por la creciente inseguridad que están viviendo Necochea y Quequén.

A su vez, el jefe comunal cargó contra la justicia y subrayó que "ojalá los responsables (del caso) terminen entre rejas".

López recordó que hace pocas semanas le "vaciaron" la casa a su hermana Jimena, quien es secretaria de Política Social del municipio, y la semana pasada su esposa fue arrastrada varios metros en plena vía pública cuando un motochorro quiso arrebatarle la cartera a media tarde.

En este marco de inseguridad, la Cámara Comercial e Industrial ha convocado a sus asociados para una reunión y desde varios sectores se han escuchado críticas contra el juez local Mario Juliano, a quien se lo acusa de "garantista" y de "defender" más a los delincuentes que a los ciudadanos.

