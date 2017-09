Criminal, despreciable, horroroso: Padrastro desfiguró nene de 2 años a golpes en Tres Arroyos. Habría abuso

Las primeras informaciones indican que extraoficialmente se pudo conocer, aunque sin saber detalles, que un pequeño de unos dos años habría sido abusado por un despreciable sujeto. El agresor está preso.

El niño ingresó esta mañana al Hospital Pirovano con múltiples lesiones y su rostro desfigurado a golpes.

No se descarta un abuso. El pequeño tiene un brazo fracturado, estimándose que no es reciente, por lo que la violencia se habría manifestado también en una situación anterior. El rostro está con varios hematomas igual que el resto de su humanidad.

El agresor, que fue detenido, sería la pareja de su madre, un sujeto de 21 años. La mujer es oriunda de Gonzáles Chaves.

El niño tiene lesiones muy graves, pero se entiende que su vida no corre peligro, a pesar de lo desgarrador del suceso. La fractura del brazo no es reciente. No fue atendido en su momento y la reparación del hueso está sin resolver.

Todo ocurrió en un domicilio detrás de la Ruta 3 en nuestra ciudad. Los vecinos alertaron a la Policía de un hecho de violencia. Cuando llegaron a la casa se encontraron con el panorama y detuvieron al sujeto masculino que había en el lugar, a quien se le imputa el delito.

El niño fue llevado a dependencias sanitarias para su atención. Interviene la justicia penal y de menores.

Los profesionales y funcionarios judiciales que pudieron ver a la criatura, especialmente del sexo femenino, no pudieron contener el llanto ante la escena desgarradora.

El despreciable sujeto tiene antecedentes. Se sabe de un castigo perpetrado tiempo atrás a una mujer para robarle su cartera. Estuvo algunos días detenido, pero luego recuperó la libertad.

En la casa viven también dos niñas, hermanitas de la víctima, las que también eran sometidas a estudios médicos para descartar la posibilidad de abuso u otras lesiones.

Las autoridades todavía están en pleno estudio del tema. No se conoce aún la identidad del acusado.