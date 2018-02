Crisis en el Hospital Penna: polémica entre los directivos y los médicos por las guardias

Hay inconvenientes con las coberturas de profesionales para adultos en la guardia del Hospital Penna de Bahía Blanca.

El presidente de la Asociación de Profesionales, Pablo Acrogliano, dijo hoy que no hay médico clínico ni cirujano de adultos de guardia.

En tanto, la directora del nosocomio, Marta Bertín, le afirmó a La Nueva que el inconveniente se debe a la distribución de horarios por vacaciones. “Hoy solo falta el médico clínico y a las 20 se normaliza”, señaló.

Por otra parte, Acrogliano contradijo a la directora y aseguró que el problema es la no solución respecto al faltante de médicos.

“Es por renuncias, vacaciones, jubilaciones y no hay quién cubra”, afirmó.

Desde la guardia del Penna, le informaron a La Nueva. que por las renuncias de los clínicos hay huecos.

Cómo queda la guardia

* Lunes y domingos en el turno de 8 a 20 no habrá atención clínica adultos.

* Los jueves y viernes no habrá en todo el día.

* Cirujano para adultos solo los domingos a cargo de los residentes por un lapso de 15 días

El pasado 15 de febrero los médicos hicieron un paro de 24 horas y pidieron respuestas.

Los médicos solicitaron que solo vayan a atenderse las personas que tengan una urgencia grave.