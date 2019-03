Cristian Moro, con el último pique, se quedó con las 6 Horas de Pesca del Club Echegoyen

La pesca tuvo una jornada más que positiva durante este domingo en Claromecó, de la mano del concurso desarrollado por el Club Recreativo Echegoyen, en la 14° edición premiando a la pieza variada de mayor peso.

En total hubo 1328 cañas. El ganador, llegó sobre el final del concurso, en uno de los últimos piques el oriundo de Carlos Casares, Cristian Moro, se llevó la Toyota Hilux cero kilómetro que otorgaba el Club Echegoyen como primer premio. El ganador aportó a la ganchera un chucho de 8,960 kg que obtuvo en El Campamento.

En diálogo con LU 24, Moro dijo que “es algo increíble, le quiero agradecer a mi familia y a mi señora, a mis hijos y a la organización del evento. Recibimos una gran atención, hace mucho que me gustan los concursos, es un esfuerzo bárbaro llegar hasta acá porque son 600 kilómetros”. El ganador del concurso además explicó que “me fui en coche a Reta y caminando hasta al campamento, llegamos a un lugar lindo de pesca y creo que es la primera vez que confié en mi instinto, siempre le pregunto a alguien que me de algún dato y esta vez me guié yo”.

En tanto que el premio a la corvina de a corvina de mayor peso, un automóvil Toyota Etios 0 kilómetro, fue para Bernardo Escala, de San Cayetano, quien obtuvo un ejemplar de 3,448 kg.

Los 15 primeros en variada:

1) Cristian Moro de Carlos Casares con un chucho de 8,960 kg (Hilux 0km)

2) Diego Schwab de Coronel Suárez, con un chucho de 7,020 kg ($150.000)

3) Germán Bonettini de Bahía Blanca, con un chucho de 6,285 kg ($70.000)

4) Néstor Gallini de Punta Alta con un chucho de 6,230 kg ($40.000)

5) Daniel Peralta de Claromecó con un pez violín de 5,890 kg ($20.000)

6) Alejandro Sisini de Tres Arroyos con un chucho de 5,675 kg ($15.000)

7) Sandro Leguizamón de Mar del Plata con un chucho de 5,410 kg ($12.000)

8) Darío Etcheto de Mar de Cobos con un chucho de 4,970 kg ($10.000)

9) Germán García de Necochea con un lenguado de 4,815 kg ($9.000)

10) Martín Iturre de Coronel Suárez con un chucho de 4,585 kg ($8.000)

11) Fernando Jungplut de Coronel Suárez con un chucho de 3,810 kg ($6.000)

12) Bernardo Escala de San Cayetano con una corvina de 3,448 kg ($6.000)

13) Matías Vester de Claromecó con un chucho de 3,345 kg ($6.000)

14) Osvaldo Gramajo de Necochea con un chucho de 3,320 kg ($6.000)

15) Juan López de Ipiña de Tres Arroyos con una corvina de 3,100 kg ($6.000)

Los 3 primeros a la corvina de mayor peso:

1) Bernardo Escala de San Cayetano con una corvina de 3,448 kg (Etios 0km)

2) Juan López de Ipiña de Tres Arroyos con una corvina de 3,100 kg ($40.000)

3) Ramiro Álvarez de Tres Arroyos con una corvina de 2,914 kg ($20.000)

Clasificación en damas

1) Marcela Cuccaro de Azul con una corvina de 2,726 kg ($7.000)

2) Laura Rolón de Necochea con una corvina de 2,062 kg ($5.000)

3) Paola Gargaglione de Tres Arroyos con una corvina de 1,930 kg ($3.000)

Cadetes

1) Ramiro Andino de San Francisco de Bellocq con una corvina de 1,758 kg ($7.000)

2) Iván Olivera de Tres Arroyos con una corvina de 1,015 kg ($5.000)

3) Mateo Jesús Prieto de Olavarría por sorteo ($3.000)

Socio mejor clasificado

1) Ramiro Andino de San Francisco de Bellocq con una corvina de 1,758 kg