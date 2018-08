Cronograma de actividades en el mes aniversario de Chaves

La Municipal de Gonzales Chaves informa el cronograma de actividades organizadas por Áreas municipales e Instituciones de la ciudad y en adhesión a los festejos por el nuevo Aniversario distrital.

Cronograma

Miércoles 8

17.45 horas, Festividad de San Roque. Inicio de la novena a San Roque en la Parroquia Inmaculada Concepción.

20,30 horas, Copa Aniversario de Fútbol. Cancha del Club Deportivo Independencia. Primera división. Independencia vs Agrario.

Jueves 9

20,30 horas, Copa Aniversario de Fútbol. Cancha del Club Deportivo Independencia. Primera división. San Martín vs. Deportivo Garmense.

Sábado 11

13 horas, Copa Aniversario de Fútbol. Cancha de Club Atlético San Martín. Veteranos. Huracán vs Independencia.

14.30 horas, San Martín vs Garmense.

16 horas, Juan E. Barra vs Estación Vásquez

Miércoles 15

18.30 horas, Misa en la Parroquia Inmaculada Concepción. Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen.

Viernes 17

10 horas, Homenaje en el Monumento al General José de San Martín en la Avenida que lleva su mismo nombre al cumplirse un nuevo aniversario de su muerte.

Sábado 18

13.30 horas, Copa Aniversario de Fútbol. Cancha Club Atlético San Martín. Semifinal Primera división. Ganador primer partido vs Huracán Ciclista.

14.45 horas, Festividad de San Roque. Concierto musical a cargo de la Banda San Cayetano frente a la Parroquia Inmaculada Concepción.

15 horas, Festividad de San Roque. Procesión. Misa. Reparto de pan bendito. Feria del plato. Chocolatada en el Salón multiusos de la Parroquia. Presentación de la Banda San Cayetano.

15.30 horas, Copa Aniversario de Fútbol. Cancha Club Atlético San Martín. Semifinal Primera división. Ganador segundo partido vs Juan E. Barra.

20.30 horas, Torneo Aniversario de vóley en el Polideportivo municipal.

Domingo 19

10 horas, Festividad de San Roque. Entrega de pan bendito en Instituciones. Homenaje en el Cementerio a miembros fallecidos de la Comisión de San Roque.

13.30 horas, Copa Aniversario de Fútbol. Cancha del Club Atlético San Martín. Semifinal veteranos. Ganador partido 1 vs. Ganador partido 2.

15.30 horas, Copa Aniversario de Fútbol. Cancha del Club Atlético San Martín. Semifinal veteranos. Ganador partido 3 vs. Club Atlético Agrario.

20.30 horas, Torneo Aniversario de vóley en el Polideportivo municipal.

Lunes 20

13.30 horas, Copa Aniversario de Fútbol. Cancha del Club Atlético San Martín. Final veteranos.

15.30 horas, Copa Aniversario de Fútbol. Cancha del Club Atlético San Martín. Final veteranos.

Miércoles 22

10 horas, Aniversario de la Autonomía Distrital. Acto en la Plaza 25 de Mayo.

10.30 horas. Apertura de kioscos y feria de artesanos.

11 horas. Desfile de instituciones sobre calle Bartolomé Mitre, entre avenida San Martín y General Paz (la concentración y salida de delegaciones será desde la Sociedad Española).

13 horas. Apertura de fogones en el predio de la Estación del Ferrocarril.

14 horas. Apertura de la “La Plaza en Movimiento”, con la participación de: Delegaciones Municipales; Juegoteca Pido Gancho; Escuela Municipal de Artes Plásticas; Grupo Envión; FM 9 Voces y Centro de Actividades Juveniles de la Escuela Secundaria Nº 4 “Rodolfo Walsh”; Staff On Dance de Milagros Pereyra Maldonado; Dance Stars a cargo de Leila Vera y Carla Veloso, e intervenciones de las áreas de Deporte y Tiempo Libre, Acción Social, Cultura y Educación.

16 horas, Presentación de postulantes a Embajadoras en el escenario ubicado frente al Palacio Municipal, y la actuación de Duo Incanto y Los Tulipanes.

Viernes 24

14 horas, Chaves Produce en el Polideportivo Municipal. Presentación de herramientas de apoyo para Pymes y Emprendedores a caro del Ministerio de Producción de la Nación y Entidades. Mesa de consulta y asistencia técnica. Conferencias.

Sábado 25

20.30 horas, Teatro. Presentación de la obra “Hay que apagar el fuego” en el Teatro municipal.

Domingo 26

10 horas, 5ta Edición de Chaves Corre. Polideportivo Municipal.

18 horas, Danza. Presentación de la Escuela Baile con Estilo en el Teatro municipal.

Domingo 9 de setiembre

9 horas, Torneo Copa Aniversario Ju Jitsu y Karate en el Polideportivo Municipal.