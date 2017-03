Cruces en el Concejo por la nueva ordenanza para habilitar supermercados

Una sesión que en principio se suponía tranquila generó discusiones entre los bloques que componen el Concejo Deliberante que finalmente aprobó por mayoría y con el voto en disidencia del Frente Renovador y Cambiemos de la nueva ordenanza para radicación de supermercados, que a su vez determina nuevas superficies para los comercios del ramo alimenticio.

En el inicio de la sesión, la presidente del Bloque del FPV –PJ se refirió al Día Internacional de la Mujer, y pidió a los concejales que nos acompañen en la lucha por la vida, para que se termine la violencia que se lleva a una mujer cada 18 horas, para que no se recorten los programas que tanto costo instalar. Es cierto que nos queremos y nos queremos vivas, por lo que es necesario que nos acompañen en esta pelea para defender nuestro derecho que es eso un derecho humano.

Se aprobó por mayoría el proyecto adjudicando la licitación a un solo oferente para la restauración de oficinas internas del Palacio Municipal, al igual que la modificación en el texto de la ordenanza de Presupuesto.

Seguidamente, se dio inicio a la controvertida la modificación a la Ordenanza 5971/09, de habilitación de supermercados, con nuevas medidas de superficies para poder habilitar los locales y para los comercios tales como despensas, con locales de venta de doce a ochenta metros cuadrados; autoservicios, de 80 a doscientos metros cuadrados, y supermercados, de 200 metros cuadrados hasta lo establecido como límite por la ley de la Provincia de Buenos Aires.

En primera instancia fue el concejal vecinalista y presidente de su bloque Guillermo Salim quien dio a conocer la modificación que se trataba en el recinto tuvo origen en un pedido que realizara la Cámara Económica y un grupo de comerciantes locales hace más de un año, quienes solicitaban brindar un tipo de protección al comerciante local, por lo que luego del tratamiento que tuvo la nota, con fecha 2 de junio del año 2016 se sancionó una ordenanza que estableció la prohibición provisoria y temporaria para instalar este tipo de comercios, la que vencía el 8 de marzo.

“Estuvimos viendo y trabajando respecto a lo que hacían otros municipios, recopilamos y analizamos información que nos brindó la Secretaría de Desarrollo Económico y del personal de la Oficina de Industria y Comercio, y pudimos aprender mucho; consideramos el derecho de los consumidores de elegir dónde comprar, y tuvimos en cuenta los diferentes formatos que tienen los mismos; locales con sucursales, cooperativos, asiáticos, grandes cadenas y despensas; por lo que a nuestro entender esta modificación contempla el momento que pasa el sector fundamentalmente en el rubro alimentos”, esgrimió Salim.

“Específicamente, se refirió a las modificaciones en las mediciones de los distintos tipos de comercios; las despensas se definen como un local de venta de 12 m2., a 80 m2., autoservicios, de 80 m2., a 200 m2., y supermercados de 200 y lo que determine la ley provincial”, y “otra modificación es que se va a solicitar que se cuente con lugar para estacionamiento de clientes y lugar de carga y descarga a los comercios que se encuentren hasta el 1100 de cada calle, y también se modifica la distancia de radicación, se incorpora una distancia de 750 metros sin diferenciar si el comercio es del mismo propietario o no”.

“El proyecto ha sido presentado a la Cámara Económica, al Sindicato de Empleados de Comercio y hemos hablado con comerciantes, y todos ellos se manifestaron de acuerdo”, concluyó.

De Benedetto: “Estamos defendiendo y protegiendo al comercio minorista”

El concejal del bloque justicialista, Augusto De Benedetto agradeció “la disposición de quienes trabajan en industria y comercio, y esta noche estamos defendiendo y protegiendo al comercio minorista, que tiene 277 despensas de barrio que son fuente de trabajo de 800 personas directas y otras de manera indirecta, como distribuidores y otros similares; en estos emprendimientos familiares trabaja la familia completa, entre cuarenta y sesenta y cinco años que si se cierran es muy difícil que se reinserten en el mercado laboral; según los datos por medidores de la Cooperativa Eléctrica , hay un supermercado y autoservicio cada mil viviendas, lo que da tranquilidad a la competencia y al libre mercado; estoy a favor de defender al comercio minorista que en esta balanza es el más perjudicado”.

Espeluse: “Esto no cambia el panorama, no es una solución”

Horacio Espeluse, por Cambiemos, recordó el origen que llevó a la prohibición de radicación efectuada el año pasado, por el avance y radicación de distintos modelos de supermercados, que perjudicaban al comercio minorista.

“Recuerdo también que hablamos de la problemática que podría causarle a tres arroyos la instalación de grandes cadenas. Hice mis propios análisis y consultas con respecto a los mercaditos, algunos locales y otros no, e hicimos consultas en la provincia de Santa Fe para intentar regular algo que es muy difícil, lo digo porque el Ejecutivo eleva un proyecto de diferentes escalas para definir las superficies y por otro lado quienes tienen derechos adquiridos corren con ventaja y generan el problema de convivencia y precios que generaban al consumidor ya que la despensa no va a dejar de tener los problemas que tenía hace ciento ochenta días. Esto no cambia el panorama, el que sigue siendo el mismo sobre todo los problemas que tenía el comerciante chico, ya que las cadenas asiáticas tienen métodos de compra que evitan intermediarios y eso no lo vamos a poder regular nosotros; la competencia existe y la situación a nosotros nos parece que está bien porque organiza algunas cuestiones pero no soluciona la problemática, por lo que no vamos a acompañar esto porque estamos planteando que le damos una solución a la gente y esto no es una solución”.

Callegari: ” La respuesta no es de orden legislativo, sino político”

“Lo que va a hacer el Concejo es establecer mejoras en el radio comprendido en las circulaciones que ocasionan al tránsito algunos mercados ubicados en la ciudad y puede impulsar la radicación en algunos otros barrios dentro del desarrollo proyectado para la ciudad”, sostuvo la edil Graciela Callegari.

“Hace falta que se genere desde la política, que se instale un verdadero debate al compre local, la generación de empleo genuino, la concentración es un problema político macro en la Argentina e impacta en la defensa de unos y otros, porque es la que determina la formación de precios en el país, pero debe hacerse un esfuerzo para que quien quiera vender tenga a quien hacerlo, porque está visto que hoy piensan tal vez en comprarle menos; espero que se pueda impulsar el debate a todos los sectores, ya que esta respuesta no es de orden legislativo sino político”.

Soulé: “La Ordenanza llegó tarde y no nos dieron lugar a una nueva prórroga”

“Escuchando a los bloques y analizando la ordenanza, sentimos que llegó tarde porque más de 20 comercios minoristas han cerrado en los últimos tiempos, lo que se ha agravado por todas las habilitaciones que surgieron en estos últimos años, cuando queremos ponernos la camiseta del compre local, no lo hacemos porque defendemos lo local pero no vamos a la raíz del problema porque hemos permitido la radicación de los supermercados asiáticos”, relató.

Soulé cuestionó “el proceder del Sindicato de Empleados de Comercio y de la Cámara Económica en el marco del análisis”, y dijo que “desde un papel se dice una cosa y cuando uno está detrás del mostrador no es lo mismo, por todo lo expuesto hemos dicho que debíamos pedir una prórroga, porque esto no va a alcanzar, llegó tarde, es una ordenanza cerrada”.

Polémico final

Salim aclaró a título personal “no voy a negar el avance que se ha dado en el comercio minorista, trabajé en un proyecto por el compre local hace unos años y no por haber trabajado en ello voy a pedir que venga la comercialización del vino en damajuana, porque hay otros sistemas de comercialización, por ahí no es la mejor propuesta pero es la única; escucho a la gente de cambiemos que tuvieron un año para traer otra y no lo ha hecho; no voy a permitir que Soulé diga que esta ordenanza llegó tarde cuando no hubo ninguna propuesta por parte de su lado”.

Soulé contestó las expresiones del edil vecinalista, y dijo “le agradezco a Tres Arroyos por lo que me dio a nivel comercial, me dio la oportunidad de crecer en la misma, de disfrutar y de ser parte de este poder legislativo; pedíamos la prórroga porque una vez sola el secretario Etcheto vino a buscar una solución; esta ordenanza no contiene nada por lo que decimos que llegó tarde”.

Nuevamente Espeluse retomó la discusión y dijo “me obligan a aclarar algunas cosas, porque parece que nos hubiésemos olvidado del tema y parece que presentar cualquier cosa como si fuese una solución tiene que ser una respuesta que le damos como Concejo Deliberante al comerciante; parece que la regulación le vamos a resolver el problema y es una falsedad, por lo que hay que dejar que el tiempo dé la razón para ver si la propuesta es tan buena como se dice o este tema vuelve a reflotar en el tiempo”.

Garrido: “Hay gente que no espera que mejore mañana sino que no empeore su situación pasado mañana”

El concejal Martín Garrido se explayó en la cuestión a nivel nacional, y sostuvo que “desde el 11 de diciembre de 2016 cuando asumió Cambiemos hemos tenido todos los días una pérdida de derechos, y los índices inflacionarios son casi iguales a los de 2001, medida por ellos, ya no hay ningún Moreno al frente, y ya no se puede echar la culpa a la pesada herencia”

“Respecto a la ordenanza, Garrido sostuvo: “me parece que algunas expresiones han sido traídas de los pelos sin siquiera hablar con los comerciantes, es una lástima que se haya mezclado la situación porque hay gente que no espera que mejore mañana sino que no empeore pasado mañana, porque no saben si les van a poder vender a sus clientes”.

La ordenanza resultó aprobada por mayoría sin el voto del Frente Renovador y Cambiemos.

Finalmente, se aprobó por unanimidad la licencia como concejal del Movimiento Vecinal el presidente del cuerpo, Luis Aramberri, hasta fin de mes.