Cruces y polémica por la propuesta de renunciar a los sueldos políticos

El Presidente del Bloque del Movimiento Vecinal, Guillermo Salim, discrepó con respecto a la información difundida por el concejal del Frente Renovador, Julio Federico, sobre que los funcionarios y concejales deberían no cobrar su sueldo hasta fin de año. Aclaró que esa información “omite algunas cosas y falta a la verdad en otras”.

A la reunión que convocó el Intendente con los concejales solo fueron los integrantes del bloque del Movimiento Vecinal y Mercedes Moreno por el Frente Para la Victoria. “Yo lo llamé a Pity Federico y le expliqué la propuesta del Intendente. Él me manifestó que estaba de acuerdo, luego evidentemente algo pasó este fin de semana que el lunes aparece la versión en el Concejo Deliberante de que no era tan así y que el espacio del Pity discernió con esta medida”, sostuvo.

Además agregó que “el año pasado tuvimos la misma discusión de retocar los sueldos de los concejales hacía abajo y justamente fue el concejal Federico el que se negó. Esto llegará el momento en que habrá que ponerse a consideración o votar para ver quién es el que está haciendo jueguitos para la tribuna o demagogia y ver quiénes son los que realmente quieren colaborar en resolver un problema económico que el municipio y todos los municipios están pensando que pueden llegar afrontar como viene la mano con la finanza municipal”.

Salim también desmintió que corra riesgo el pago de los sueldos o el de los proveedores. “Di Fondi dijo que no. Se están tomando medidas para cumplir con los sueldos como toda la vida ha hecho el Movimiento Vecinal”.

Por otro lado manifestó que “escuchar que el Intendente hace demagogia cuando el intendente decide congelar los sueldos políticos para tratar de subir un puntito más al empleado municipal, duele un poco”.

Por último dijo que “la renuncia a los sueldos no se hace por medio de una gacetilla de prensa, se hace por una nota. Voy a ser claro en esto, el Movimiento Vecinal adhiere al congelamiento de los sueldos políticos que propuso el intendente para el departamento ejecutivo. Si algún concejal decide renunciar a su dieta que no lo haga en una gacetilla de prensa que presente una nota a la oficina de recursos humanos como ya ha sucedido en otras oportunidades, inmediatamente va a dejar de cobrar el sueldo, y esto que lo hagan antes de mañana porque mañana se empiezan a liquidar los sueldos”.

“Si Federico quiere renunciar a su dieta esta en todo su derecho, que lo presente en mesa de entrada y finalmente vamos a ver quién renuncia a su dieta y quién hace jueguitos para la tribuna. No me gusta que se haga politiquería barata con este tema y quiero ser claro de que se queden todos absolutamente tranquilos, de que si se están tomando esta medidas es porque se avizora una época complicada desde lo económico y se están tomando medidas serias para afrontar esa situación”, cerró.

“Pity” Federico: “Si me dicen vamos todos gratis, vamos, no quiero obligar a nadie”

“Desde lo económico no significa nada este congelamiento, es solamente un título. Yo nunca hablé de los concejales sino de toda la parte política, con 40 mil pesos no se puede ayudar mucho”, expresó el edil “Pity” Federico sobre su iniciativa de dejar de cobrar hasta fin de año los haberes correspondientes a concejales y funcionarios políticos.

“Escuchando las palabras de Di Fondi –secretario de Hacienda- sobre si pasara una medida como la del Fondo de la Soja se correrían riesgos de no poder pagar los aguinaldos, yo lo plantee desde mi humilde lugar, no demagógicamente”, sostuvo.

“Si mañana me dicen que todos vamos a ir gratis, bienvenido sea, si es para que no corran riesgos los aguinaldos de los empleados municipales”, agregó.

“Seguramente a algunos concejales les moleste pero a mí no me podrán decir que no voy a trabajar. Yo voy todos los días y me ocupo, después puede gustar o no lo que haga. No quiero obligar a nadie, he dejado todo por la política y hasta a mí se me va complicar”, admitió.

Además, manifestó que “me da pena que cuando sienten que se les mete la mano en el bolsillo salen de esta manera”, en relación a las declaraciones de Salim. Y sobre la reunión convocada por el intendente Sánchez, a la que no asistió, aseguró que “nadie sabía de qué era, yo me entero de esto después que terminó”.

Garrido: “Lo del Ejecutivo es para la tribuna, de una demagogia absoluta. No hay que vender humo”

El concejal de Unidad Ciudadana-PJ, Martín Garrido, dijo que “en principio uno coincide con lo que expresó el “Pity”. Si lo hacen todos los funcionarios yo también renuncio, por más que sea uno de los mayores perjudicados porque no tengo otra actividad. Pero si hay que tener un gesto lo vamos a tener”, aseguró.

“Lo que plantea él y coincidimos es que el anuncio del Ejecutivo es para la tribuna, de una demagogia absoluta, hay que terminar con esas cosas que la gente quiera escuchar”, consideró.

“Ni por asomo un concejal gana lo que se dice en los comentarios y gran parte de la dieta se destina a ayuda social”, explicó.

Asimismo, sostuvo que “el ahorro para el Concejo sería de poco más de un sueldo del señor Intendente, unos 200 mil pesos”.

“Si hablamos de gestos, hay que hablar de un gesto importante y real: renunciemos a la dieta de acá a fin de año. No hay que vender humo”, concluyó.

Lescano sin opinión tomada y Cambiemos define en reunión

Consultada por LU 24, Tatiana Lescano dijo no “estar empapada en el tema” ya que no se encontraba en Tres Arroyos.

En tanto, el bloque de Cambiemos se reunirá este miércoles por la mañana para abordar la cuestión y posteriormente dará a conocer públicamente la postura que adopte.

Al resto de los ediles la radio los llamó para que dieran sus pareceres pero no hubo forma de comunicarse.