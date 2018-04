Crudo relato de la madre de la menor a quien intentaron violar detrás del Parque Cabañas

La madre de la menor que sufriera un intento de violación en la zona del puente ferroviario detrás del Parque Cabañas, la semana pasada, dio testimonio a LU 24 de cómo sucedieron los hechos, de acuerdo al relato de su hija, de quince años.

La mujer, quien pidió reserva de identidad, expresó que “en ese momento estaba trabajando y me entero cuando llega a mi casa, y sentí miedo porque pensé que era mi hija la más chiquita a la que le había pasado algo; luego me entero que fue un intento de violación, donde mi hija iba caminando y el tipo en bicicleta con una sillita para llevar atrás a una nena”.

Relató crudamente el momento de los hechos, y dijo: “la abordó mientras caminaba y le preguntó si necesitaba algo, mi hija le dijo que no, y ve que él se retira, pero luego da la vuelta, vigilando que nadie lo vea, la agarra de los cabellos y la obliga a subir a la bicicleta, diciéndole que la va a matar; ella gritó un poco porque estaba paralizada, con mucho miedo. Luego la lleva por las vías hasta el arroyo, obligándola a sacarse la ropa, pero ante un descuido porque escucharon ruidos de un auto o una moto, mi hija logra escapar, él la intenta agarrar, la vuelve a agarrar de los cabellos, pero ella logra zafarse y salir corriendo junto a una persona que se acerca, que es un amigo de mi hijo, y entran a correr, le avisan a mi hijo, lo ve y lo corre, y en esta situación él se logra escapar, luego llegó la Policía, la ambulancia y ella ahí describe e identifica la bicicleta”.

“A nosotros en Fiscalía nos expusieron porque la familia de este señor estaba ahí, me sentí muy expuesta, nos tuvieron en espera hasta las doce del mediodía, la rueda de reconocimiento fue por fotos, por lo que está citado en la Fiscalía, lo que no se reconoce es la remera y las zapatillas, pero sabemos quién es: un tipo de treinta y pico de años, casado, con hijos, con un prontuario que ya tiene una violación”, expresó.

“Mi hija iba a buscarme a mí porque se había peleado con una de sus hermanas el miércoles de la semana pasada, y no llega porque este desgraciado la agarró, yo me entero por lo que me dice la Policía y el relato de mi nena, que dice que tenía una remera blanca con rayas, y una gorra, esto a mí me asusta porque ella tiene miedo, mi hija no va al colegio tranquila, la está pasando mal. Es una nena de quince años, que estudia, que no va de noche a ningún lado, no fuma, no se droga, una nena con amigas, que no se pelea, una nena tranquila”, describió la mujer.

Consideró que “él la estaba vigilando, porque por el lado que ella camina se ve clarito, y dio la vuelta tranquilo, agarrándola de los pelos y diciéndole que la va a matar, le privó la libertad: es una situación muy mala la que vivió mi hija, pero él esta suelto, eso es lo que les estamos enseñando a nuestros hijos, que pueden hacernos lo que quieren y lo tenés suelto”.

“Él está pidiendo no ser encarcelado, pero yo quiero que esté preso, porque no es una persona que recién empieza, es una persona con prontuario de una muerte en Mar del Plata, tiene robos y un montón de cosas, y yo no lo quiero en el barrio ni en ningún lado; yo si hoy estoy tratando de informar esto porque quiero que no me pase nada a mí ni a mis hijos porque el único responsable de todos esto sería el mandado por su familia o por alguien del rumbo de él”, sostuvo.

“Quiero pedirle al fiscal que lo metan preso, porque él no puede estar suelto”, concluyó.