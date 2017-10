¿Cuánto le va a costar la promo a Noblex si Argentina no clasifica al Mundial?

Con la consigna “Bancamos a full a la Selección” #PromoEliminatorias, la marca Noblex se comprometió a devolver el costo de un televisor de 50 pulgadas Smart Ultra HD, de $ 18.000, a cada comprador que lo haya adquirido entre los días 24 y 31 de agosto y 10 de septiembre. Ahora que, en medio de un laberinto de posibilidades para que la selección de fútbol pueda viajar a Rusia, las posibilidades de clasificar para el Mundial son cada vez menores, ¿cuánto va a gastar Noblex en devolver el dinero si se da el peor de los escenarios? $9.900.000.

“La primera etapa de la promoción la hicimos antes del partido de Argentina y Uruguay. Ofrecimos 300 televisores y se vendieron todos y la promo fue trending topic. Entonces, y luego del partido con Venezuela, la abrimos de nuevo por 24 horas y vendimos 250 más”, explica Marcelo Romeo, gerente de Marketing y Comunicaciones del Grupo Newsan en diálogo con el portal Perfil.com.

En caso de que Argentina no clasifique, el monto total de 550 televisores, por los que los consumidores pagaron $ 18.000 cada uno, van a tener un costo total para la empresa de $9.900.000.

“La promo fue un éxito no exclusivamente en venta sino en el objetivo de mencionar la marca y su alianza con la Selección. Estamos muy contentos, muy satisfechos. Nosotros somos sponsor desde 2006 y nuestro apoyo a la Selección es indudable. Tenemos fe y ganas de que clasifique. En un año del Mundial la demanda de TV se dispara, y nuestro negocio es vender televisores, no devolverle la plata a la gente”, destaca Romeo.

Claro que en caso de que suceda lo peor, la empresa se cubre. Utiliza las herramientas que todas las compañías usan cuando ponen mucho en riesgo: toman una póliza de seguro.