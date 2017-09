Cuenta regresiva en el Clausura de Primera, con Huracán como puntero

La quinta fecha del torneo Clausura de Primera División se disputará con el clásico más antiguo de la ciudad y el Globo en lo más alto.

En Gonzales Chaves, D. Independencia espera por Unión y dirigirá una terna de Bahía Blanca.

En el complejo, Quilmes se medirá con Once corazones con el arbitraje de Lucas Boneiro con Brian Di Franco, Gastón Gutiérrez y Alan Ibarlucía.

En San Francisco, R. Echegoyen recibirá a Colegiales con el control de Ezequiel Ostiza con Diego Márquez, Matías Vidal y Marcelo Gutiérrez.

El Catale será escenario del clásico entre El Nacional y Huracán, con el arbitraje de José García con Pablo Donadío, Aldo Soriano y Hugo Ottonello.

En la Bombonerita, Boca recibirá a H. Ciclista y serán árbitros Facundo Elgart con Juan Gutiérrez, Pablo Martínez y Nicolás Gutiérrez.

Posiciones de Primera

Huracán 10 puntos, Once Corazones 9, Quilmes 8, Unión, Deportivo Independencia y Colegiales 6, El Nacional 3, Huracán Ciclista 2, Recreativo Echegoyen y Boca 1.

Posiciones de Tercera

Huracán 12 puntos, El Nacional 8, Unión 7, Quilmes 6, Colegiales, Boca y Once Corazones 4, Echegoyen e Independencia 1, Huracán Ciclista 0.

Promedios

Once Corazones 2,270, Huracán 2,020, Unión 1,690, Deportivo Independencia 1,570, Quilmes 1,310, El Nacional 1,140, Colegiales 1,090, Huracán Ciclista 1,060, Boca 1,030, Recreativo Echegoyen 0,950.