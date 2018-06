Cuentas: Espeluse se reunió con empleado municipal y reconoció error en un planteo

El edil por Cambiemos, Horacio Espeluse, recibió en el bloque al empleado municipal Emiliano Zwaal, y tras reunirse con él aclaró planteos efectuados ayer en el marco del debate por la Rendición de Cuentas en el Concejo Deliberante. “En nuestra presentación observamos una factura de alojamiento en Mar del Plata por los Torneos Bonaerenses, en la que figuraba el nombre de un empleado del municipio, Emiliano Zwaal, a nombre de la Comisión de Apoyo a la Cultura. Hoy nos reunimos con él y nos indicó que únicamente había participado de la reserva telefónica de esas habitaciones, que no tuvo otra incumbencia, y creemos que es así, además mirando el expediente coincide. En ningún momento nuestra intención fue sembrar sospecha sobre él, sino que no nos resultaba claro que las facturas figuraran a nombre de la Comisión de Cultura, cuando no tiene personería jurídica ni ningún representante visible, y no a nombre del Municipio”, indicó Espeluse.

“En ningún momento hemos querido poner en tela de juicio la honestidad de nadie, menos de un empleado, sino manifestar las cuestiones que tienen que ver con situaciones y no con personas”, finalizó.