Cuesta: se pueden hacer reparaciones, pero hay que avanzar a una Comisaría nueva

El secretario de Seguridad, Claudio Cuesta, compartió una amplia entrevista con LU 24 en torno a la situación edilicia de la Comisaría Primera, las gestiones que se han realizado y las tareas que ya se concretaron en distintas etapas para resolver algunas contingencias en Pringles 66, pero fundamentalmente el proyecto que existe para la construcción de una nueva dependencia. Mencionó también el ofrecimiento de particulares que intentaron colaborar con eventuales remodelaciones, rechazado por disposiciones que prohíben ese tipo de intervenciones.

“Desde el año 2005 se comenzaron a gestionar ante Infraestructura en la Provincia distintas remodelaciones, para las que vino gente de La Plata, pero tiempo después, cuando se dictó una resolución que apuntaba a sacar fuera del centro de las ciudades a las dependencias policiales, sobre todo por razones de seguridad ante tomas de comisarías, se inició un expediente para que la Provincia cediera el terreno de Pringles al Municipio, que procedería a su venta para luego construir, con esos fondos, una Comisaría nueva en un terreno municipal ya destinado a ese fin, que está ubicado en Avenida del Trabajador y Güemes. La idea era hacer allí un edificio modelo para la concentración de distintas dependencias policiales”, describió Cuesta.

Estas gestiones se iniciaron en 2013 y preveían que, especialmente ante los requisitos que deben cumplir los calabozos, la Provincia orientara a la comuna en el diseño del edificio y sus requerimientos arquitectónicos. “En 2014 estaban bastante encaminados esos expedientes, hoy uno de ellos está en Infraestructura y el otro en Planeamiento, donde estamos intentando recuperarlos para ponerlos, si es posible, nuevamente en movimiento. Además, en manos de la gobernadora Vidal está el petitorio que le entregó en Claromecó el intendente Carlos Sánchez, y que incluye como punto fundamental nuestra preocupación por el estado de la Comisaría”, sostuvo Cuesta.

También repasó las reparaciones realizadas recientemente en calabozos, pero admitió que el edificio, que pertenece a la Provincia, “es viejo y está deteriorado”, y los tiempos económicos “tampoco son los adecuados para realizar obras públicas. Por eso estamos tratando de agilizar aquellos expedientes destinados al nuevo edificio”.

La “colaboración” de terceros

“Me ofreció colaboración un vecino que dice haber entregado elementos” dijo Cuesta a LU 24 respecto de la posibilidad de que particulares contribuyeran con reparaciones a la Comisaría. “Cualquier tipo de donaciones, después de que se prohibieran las cooperadoras policiales, puede hacerse a través del Concejo Deliberante y porque contamos con el sistema de Policía Comunal”, advirtió.

El hombre en cuestión, que según Cuesta “fue atendido en la Secretaría de Seguridad como lo hacemos con todos”, no quiso difusión de lo hecho y llegó con un proyecto que comprendía reunir a empresarios y particulares como para colectar fondos, mano de obra y otros elementos que terminarían en la remodelación del edificio.

“El hombre me dijo que él había donado tonner para las impresoras, una batería de moto y varias resmas de papel, dado que conoce lo que pasa adentro de la Comisaría. Pero yo le mostré que desde el Municipio se le entrega permanentemente insumos no sólo a la Policía Comunal sino también a las dependencias policiales de Claromecó, Orense, además de llevar a cabo la reparación de los móviles y la compra de repuestos y combustible, que como cualquier procedimiento administrativo, se hacen con tres presupuestos y los pasos de la administración municipal”.

En definitiva, sostuvo Cuesta, se seguirá avanzando en las gestiones municipales ante la Provincia para lograr el dominio de las tierras que hoy ocupan las dependencias, casi media manzana, para lotearla, venderla o cambiarla pretendiendo como compensación una comisaría nueva. El miércoles, de hecho, el intendente Carlos Sánchez tendrá una audiencia en el Ministerio de Seguridad en la que planea seguir con este tema.

El gestor condenado

Según pudo saber LU 24 de fuentes irreprochables, el gestor de una posible acción para reparar entre particulares la comisaría, sería un ciudadano amigo personal del actual comisario Sosa, con quien juega al tenis bastante seguido.

El ciudadano (que puede tener las mejores intenciones hoy) cuelga en su haber una condena por estafa, cuestión esta que por naturaleza, despierta sospecha.

Además en sus declaraciones públicas recientes, y “anónimas”, elogia al Diputado Pablo Garate y al concejal Julio Federico, además de decir que tiene relaciones con todos los segmentos políticos locales.