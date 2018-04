Cuestionaron el pedido de licencia de Meo Guzmán por extemporáneo

El concejal por Unidad Ciudadana, Martín Garrido, cuestionó la inclusión en el orden del día de la reunión de hoy de la Comisión de Legislación el pedido de licencia del presidente del Concejo, Matías Meo Guzmán, por considerarlo fuera de tiempo. Es que en la práctica, el titular del Cuerpo está de licencia desde hace ya 9 días. “Esto debimos votarlo en la última sesión”, consideró Garrido, y aunque algunos ediles acompañaron su postura en las palabras, luego la cuestión quedó zanjada al considerar la existencia de algún antecedente –que de todas maneras ninguno pudo identificar- y al relativizar el hecho de que su reemplazante, “Ticho” Groenenberg, haya firmado o no documentación como presidente del órgano legislativo, cuestión que podría ser observada para la administración municipal si se verificara que no había sido nombrado por los carriles correspondientes. Al respecto, la presidenta de la Comisión, doctora Daiana De Grazia, aseguró que “fue una desinteligencia fundada en el hecho de que Matías es nuevo como presidente del bloque, pero se va a tener en cuenta para la próxima vez”.

Por otra parte, la concejala aseguró que se avanzó en la necesidad de unificar criterios en la sanción de una ordenanza vinculada a alquileres temporarios, que armonice con la legislación vigente y al mismo tiempo “dé orden a algo que hoy no lo tiene y sea útil también para tener conocimiento acerca de las personas que utilizan esta modalidad de alojamiento, de dónde vienen, y poder promocionar las localidades turísticas en esos lugares”.

También anticipó que se seguirá investigando el tema de venta de terrenos, aparentemente irregular, en algunas localidades, sobre la cual se hizo mención a un posible caso en Claromecó pero sin elementos concretos para presumirlo real.

Programas sociales

Por otra parte, De Grazia aseguró haber informado a las legisladoras de Cambiemos, Rosío Antinori y Laura Aprile, acerca de los planteos que se realizaron en la reunión extraordinaria de la Comisión de Familia en torno al cierre de programas sociales financiados por Provincia.