Culpable: el jurado condenó a Cervetti por la muerte de su beba

El veredicto de culpable que recayó sobre la tresarroyense Silvina Cervetti vino a cerrar no solo tres agotadoras jornadas de debate, sino también un derrotero de dudas y violencia para un jurado que, por momentos, quizá se vio dificultado para distinguir entre víctimas y victimarios. Aunque se juzgó a Cervetti por el homicidio de su hija Isabella, la sombra de la muerte de otros dos de sus hijos en circunstancias no esclarecidas hizo que por momentos se mezclaran los relatos, especialmente después de varias horas de extenuantes interrogatorios.

La decisión de la propia Cervetti de declarar puso en relieve que también ella fue, aunque con otros resultados, víctima de una madre violenta. El fiscal Lopazzo le preguntó por este aspecto, que hasta el final no había aparecido en el debate, y la mujer reconoció que por decisión judicial vivió un tiempo con sus abuelos. Algo similar pasaría luego con su propia hija Candela, que hoy tiene 8 años. “Mi mamá quería más a mi hermana porque tiene el pelo rubio y los ojos celestes como ella. Me pegaba. Hasta que a los 16 años cambió radicalmente. Y me acompañó mucho cuando yo fui mamá”, relató Cervetti.

En los alegatos, el fiscal Gabriel Lopazzo y la defensora Laura Pereyra profundizaron sus posturas iniciales. Lopazzo se apoyó en las pericias, varias de ellas contundentes en señalar la causa de la muerte de la beba como asfixia por oclusión de las fosas nasales y la boca. Pereyra hizo hincapié en la condición vulnerable de la mujer y atacó la falta de contacto entre los peritos y las pruebas del caso.

El jurado tenía la última palabra y la pronunció por unanimidad entrada ya la noche: culpable. Silvina Cervetti volvió a la Unidad 4 de Villa Floresta, con el peso de una condena a prisión perpetua sobre sus espaldas.