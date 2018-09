Cultura urbana y diseño, en la 26° Feria del Libro de la Sarmiento

Del 30 de septiembre al 7 de octubre, la Biblioteca Sarmiento realizará su 26° Feria del Libro. En esta oportunidad, además de celebrar la palabra impresa a través de la presencia de escritores y la posibilidad de adquirir volúmenes de una importante cantidad de editoriales, tendrá un espacio destinado a la cultura urbana y el diseño, con una interesante impronta. En principio está confirmada la presencia del humorista e ilustrador Miguel Rep, agudo observador y cronista de la actualidad a través de sus viñetas, y creador de personajes en los que no resulta difícil reconocernos como argentinos.

Dice Quino que “Rep es sin duda el dibujante más original que ha producido la Argentina en los últimos años. Hasta su aparición todos habíamos llegado a este oficio con nuestros papeles aburridamente en regla: hijo de Oski: sobrino de Divito; nieto de Lino Palacio; ahijado de Hugo Pratt. Él no. Rep exhibe extrañas cartas de identidad que lo muestran primo de García Lorca, hermano de Edvard Munch, compadre de Boris Vian y yerno de Cátulo Castillo. Tal vez por eso su línea es una curiosa lombriz que se adentra bajo la tierra de este cautivante Planeta Rep, tratando de descubrir su propio origen como una pregunta que se interroga continuamente a sí misma. Y, a fin de cuentas, eso no es otra cosa que la raíz de la poesía”.

Diseño editorial y tipografía

Además, está prevista la presencia de Silvia González, especialista en tipografía, diseñadora en Comunicación Audiovisual y editorial. Tras egresar de la UNLP, en el año 1978 llega a París, Francia, a continuar sus estudios de Diseño en la Ecole Estienne. La asistencia a los Recontres Internationale de Lure definió ese año su especialización en Tipografía y es el calígrafo Claude Mediavilla fundamental en su formación. A partir de esa fecha, en Paris, comienza su actividad profesional desempeñándose en el área editorial y en el diseño de packaging.

En 1982, ya radicada en Buenos Aires, continúa su desarrollo profesional en el diseño integral, dedicándose también al diseño textil, como diseñadora y colorista. Trabaja en diferentes campos como ilustradora. A partir de 1994 participa del equipo docente fundador de la Licenciatura de Diseño Gráfico en Comunicación Visual en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral (FADU/UNL). Allí es titular de la asignatura Tipografía I y II desde ese año hasta la fecha.

La acompañará Juan Furlino, quien dictará un interesante taller de TipoFanzines.

Por otra parte, en el habitual espacio que se destina a los escritores locales, Luis Pablo Richelme presentará su libro “Madre, como las raíces al suelo”.

Editoriales confirmadas

Además de gestionarse la presencia de otras reconocidas figuras de las letras, está confirmada la presencia de stands de las editoriales Pictus, Colihue, Sudamericana, Alfaguara, Godot, Del Nuevo Extremo, De La Flor, Libros Del Zorro Rojo, Criatura, Atalanta, Errata Naturae, Astiberri, Eterna Cadencia, Waldhuter, Ediciones B, Suma de Letras, Fiordo, Gallo Nero, Hotel de Las Ideas, Impedimenta, La Bestia Equilátera, La Bola Editora, Libros Del Asteroide, Mar Dulce, Momofuku, Loco Rabia, Escalera, Acantilado, Alpha Decay, Tren en Movimiento, Revólver, Periférica, Páginas De Espuma, Notanpuan, Nórdica, Reino De Cordelia, Sigilo, Gourmet Musical, Maten al Mensajero, Tren en Movimiento, Aguilar, Debate, Vergara, Roca, Lumen, Plaza & Janés, Literatura Random House.

Cabe recordar además que el Pen Club de Argentina, entidad con la que la Sarmiento celebró un convenio el año pasado, formará parte activa de la programación de la 26° Feria, con una propuesta centrada en los microrrelatos que, tal como se está planificando, se llevaría adelante fuera de los límites de la Biblioteca, en algún centro barrial.

La 26° Feria del Libro de la Sarmiento cuenta con el auspicio de Plusmar y Transportes Goizueta.