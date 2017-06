Cumplir con la gente, premisa fundamental del randazzismo en la Sexta

Una vez definida la nómina de postulantes a ocupar cargos en las PASO 2017, el primer precandidato a concejal por el espacio Cumplir de Florencio Randazzo, José Luis Paguegui, estuvo en los estudios de LU 24 a poco de haber aceptado la posibilidad de ingresar al Concejo Deliberante.

Paguegui habló al aire con Alejandro Dichiara, pre candidato a diputado en primer lugar por Cumplir en la sexta sección, y muy cercano a Randazzo, quien confirmó a su vez que Bernardita Varese, será quien secunde a Paguegui en la lista de concejales para Tres Arroyos, y se mostró muy bien por la repercusión de la aceptación para competir por una senaduría a nivel nacional por parte del ex ministro del interior y transporte.

Dijo que “nosotros no podemos permitir que terminemos como el radicalismo con el Pro en Cambiemos, me parece que más que nunca las banderas del peronismo las va a enarbolar Florencio Randazzo, y nosotros estamos orgullosos de estar ahí “.

“Massa tentó a último momento a Marcelo Feliú”

A Feliú lo llamó Sergio Massa para ir primer candidato a diputado nacional y Marcelo en pos de mantener la fortaleza del espacio quedó finalmente como cabeza de lista de precandidatos a concejales en Bahía Blanca.

Bernardita Varese segunda precandidata a concejal en Tres Arroyos

Dichiara informó que en segundo lugar irá Bernardita Varese – hija del diputado mandato cumplido Rogelio Varese- y afirmó que “en las próximas horas hablará Randazzo, se está decidiendo la hora, y no va a dar exclusivas sino una conferencia de prensa en la que se quedará hasta la última pregunta, hasta el final”.

La salida de Fernández y Garrido: “espero que recapaciten”

Dijo Dichiara ” nos dejaron dos personas muy importantes del espectro, -en referencia a la salida del especio de los tresarroyenses Ricardo Fernández y Julio Garrido, y esperemos que el día de mañana podamos estar juntos para trabajar en contra de las políticas de este gobierno, vamos a tener las puertas abiertas, y espero que los compañeros que nos han dejado nos vuelvan a acompañar a nivel local y seccional y bueno, que recapaciten, porque el futuro del peronismo no está en manos de Cristina Kirchner, porque para ganar en 2019 hay que hacer una autocrítica, y esa persona que lo puede hacer para nosotros es Florencio Randazzo”.

“Te vamos a acompañar Palito, ya lo habíamos hablado, nos tomó por sorpresa pero uno nunca se las sabe todas, pero el hecho de poder mirar a los ojos a la gente, tratar de dar una mano, eso es lo que hace falta, a las palabras se las lleva el viento y es importante realizar actos, y ustedes son gente de actos”, concluyó.

Paguegui: “Estoy convencido que el justicialismo tiene que ser un partido amplio”

José Luis Paguegui se presentó como “una persona comprometida con el peronismo, fui concejal en 1987 con Raúl Correa y nunca más me presenté, y en ese año ganamos la Municipalidad”

Respecto a su postulación, “Palito” comentó que “a veces hay que tomar decisiones en la vida, yo hace cinco días pensé que no tenía que tomar ninguna decisión y la tomé, así era lo que hacía Correa, y sigo convencido desde ese entonces que el justicialismo tiene que ser un partido amplio, un espacio abierto e inclusivo, yo estoy en los barrios y conozco sus realidades”.

“Nosotros creemos que La Patria es el Otro, el peronismo se involucra y nosotros hemos involucrado a personas a las que la política no les ha solucionado su calidad de vida desde el inicio de la Democracia, dijo Paguegui quien confirmó a su vez la candidatura de Vanesa Echegoyen al Consejo Escolar; “ella me contaba que una chica de quince años le planteaba para qué voy a estudiar si voy a terminar limpiando pisos”, por lo que tenemos que buscar cómo cambiar esas mentalidades para que ese pensamiento cambie y cualquiera pueda llegar”, dijo.