Curutchet con productores rurales: “Me llamó la atención la queja general sobre el funcionamiento de las fiscalías”

La Sociedad Rural realizó esta mañana un desayuno informal con productores de la ciudad y la región, en el salón ubicado en la Ruta N° 3 y 228. De la iniciativa participaron el Ing. Santiago Dorrego del Solar, Jefe de Gabinete de la Secretaría de Agroindustria de la Nación, y el Presidente de CARBAP, Ing. Matías de Velazco, además del Presidente del Banco Provincia, Juan Curutchet. Este último, destacó el reclamo de productores en materia de inseguridad y sus cuestionamientos sobre el funcionamiento de las fiscalías.

“Fue un mano a mano con productores de la zona. Se trabajó la problemática del mundo rural, financiamiento, seguridad, infraestructura y demás. En inseguridad, lo que me llamó la atención es tanto a nivel urbano como rural, la queja general respecto al funcionamiento de las fiscalías. Una cosa puntual que lo transmitiré al gobierno provincial. Por supuesto que la justicia es un poder independiente, pero hay interacción y hay políticas judiciales que pueden seguirse desde el Poder Ejecutivo. En general, no he escuchado críticas tan directas y puntuales incluso a funcionarios con nombre y apellido”, dijo asombrado.

En cuanto a lo bancario, indicó que “la expectativa es que financiemos la campaña, de que tengamos tasas accesibles a los productores, pero estamos presentes; tenemos operatoria de descuento de cheques al 25, al 29 y 34 %; márgenes muy interesantes con la tarjeta Pro Campo, y el año pasado les financiamos 2.200 millones de pesos, más 32 millones de dólares, específicamente a trigo. Al sector agroindustria, casi 65 mil millones de pesos totales. Estuvimos presentes el año pasado que fue muy complejo, este año será más holgado”, destacó.