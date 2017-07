Curutchet en LU 24: “Es muy importante recuperar el crédito y derrotar la inflación”

El presidente del Banco Provincia, Juan Curutchet, en su visita a la ciudad estuvo en los estudios de LU 24 donde expresó que “hay que recuperar el crédito y derrotar la inflación” y al analizar la economía Argentina manifestó que “vienen tiempos muy buenos para el país”.

Entrega de escrituraciones

En primer lugar contó que estuvo participando de la entrega de 53 títulos de propiedad a un conjunto de vecinos. “En la provincia desde que asumió el nuevo escribano general estamos llegando casi a los 20 mil títulos de propiedades en toda la provincia. Es una visión de la gobernadora que quiere construir una provincia de propietarios, uno es alentando el crédito hipotecario y otro es el que ya tiene casa, pero le falta el papel para acreditar que es dueño de esa casa”.

Además agregó que la situación habitacional “es un problema estructural”: “En los últimos doce años, de un censo nacional a otro censo nacional del 2001 al 2010, hubo un millón 200 mil hogares adicionales de inquilinos. La Argentina que fue durante muchos años un país de clase media donde estaba el sueño de la casa propia eso se estaba perdiendo, así que la visión del equipo de Cambiemos es muy importante recuperar el crédito y derrotar la inflación, pero en otro orden también superar la maraña de la burocracia que a veces hace que la gente se frustre”.

Descuentos en supermercados

Por otro lado Curutchet hizo referencia a los descuentos del 50 por ciento que están realizando los supermercados junto al banco provincia. “Ese beneficio que dio el banco y que es inédito, del 50 por ciento de reintegro en la compra en supermercados se pudo hacer por el trabajo de reordenamiento del año anterior. Nosotros el año pasado nos dedicamos a mejorar la administración del banco al mismo tiempo que se ordenaba la macroeconomía y se ordenaban las finanzas provinciales”.

“El día que el equipo de Vidal el cual presido ingresó al banco provincia, la provincia le debía al banco 30 mil millones de pesos, un dineral, esa plata ¿a dónde había ido? Se financiaba a la provincia para pagar sueldos, aguinaldos, proveedores y demás, después la provincia no lo devolvía. Desde que asumió Maria Eugenia Vidal este año y medio no le pidieron al banco prestado ni un centavo, entonces obviamente es un banco mucho más fuerte porque esa plata que el Estado no se lleva esta para prestar a pymes, prestar hipoteca, para prestar al productor agropecuario y por supuesto también para dar mejores beneficios en la tarjeta de crédito, la idea es que esto pueda continuar”, añadió.

Profundizar el proceso de cambio

También analizó la situación en la que se encuentra el Banco Provincia, el cual preside desde hace un año y medio: “Es un banco provincia que profundiza este proceso de cambio y que le agrega más tecnología, cambiar los procesos y mejorar la tecnología entonces eso va a mejorar la calidad de atención, pero lo que yo estoy viendo es un sistema bancario general, público y privado que va a crecer con la baja de la inflación, la gente va a continuar el aumento de la confianza, va haber más depósitos en pesos, y esta materia prima va a servir para mejores préstamos a las pymes, a las familias, al agro, y esto ya empezó. El banco provincia está prestando a familias el doble que un año atrás y a las empresas un 70 por ciento más que un año atrás, todo esto es movimiento económico, y también hay préstamos en dólares”.

La economía en la Argentina

Para finalizar el presidente del banco provincia habló sobre la situación económica Argentina: “Creo que Argentina enfrenta estos tiempos un desafío que ha tenido muchas veces que es no comprarnos la tentación del atajo o del canto de sirena de que nos venden una solución mágica, los países progresan paso a paso, un poquito todos los días y laburando. Lo importante es estar cada día un poco mejor y sentimos que hemos empezado hacer ese camino y que todo lo que he contado del banco también se ha dado a nivel de las rutas, el aumento del sistema aeroportuario, un montón de temas que empezó a cambiar la tendencia que hay que perseverar y que vienen tiempos muy buenos para el país”, concluyó.